沙特超級盃8.19大球場舉行　C朗拿度或參賽　霍啟山︰重要里程碑

「2025/26沙特超級盃」首次在東亞地區舉行，即選擇落戶香港舉行。賽事將於8月19日至23日在香港大球場舉行，葡萄牙超級球星C朗拿度或隨隊到港參與賽事。香港足球總會主席霍啟山形容為香港體育發展的重要里程碑，更是與沙特阿拉伯足球協會簽署合作備忘錄後的首個重大成果。



翻查資料，G.E.M.鄧紫棋演唱會將於8月15日至17日，在啟德體育園主場館舉行，未知是否賽事在香港大球場舉行的原因。



「2025/26沙特超級盃」將於8月19日至23日在香港大球場舉行。（大會提供圖片）

由森立體育主辦、獲香港足球總會及沙特阿拉伯足球協會支持的「2025/26沙特超級盃」今日（9日)舉行發布會，宣布賽事將於今年8月19日至23日，在能夠容納4萬人的香港大球場舉行。

沙特超級盃首次東亞地區舉行即選擇香港 門票7.15中午在Klook發售

每年㇐度的沙特超級盃，是沙特亞拉伯足球界舉足輕重的錦標賽，近年備受全球矚目。該賽事首次在東亞地區舉行，今年選擇落戶香港。門票將於7月15日中午12時起在Klook搶先發售。

主辦機構今日發布「2025/26沙特超級盃」香港賽事詳情。（大會提供圖片）

8.19舉行首場準決賽賽事 8.23最終決戰

今年參賽的四支球隊包括︰2024至25年度賽季的沙特國王盃及沙特職業足球聯賽雙料冠軍伊蒂哈德、沙特國王盃亞軍艾卡迪沙、聯賽亞軍希拉爾，以及聯賽季軍艾納斯。

．8月19日晚上8時︰首場準決賽由艾納斯對陣伊蒂哈德

．8月20日晚上8時︰次場準決賽由艾卡迪沙迎戰希拉爾

．8月23日晚上8時︰兩隊決賽的勝方最終決戰



主辦單位森立體育首席執行官梁帥聰。（大會提供圖片）

4支隊伍來港期間將出席㇐系列社區活動

主辦單位森立體育首席執行官梁帥聰表示，感謝港府的指導及支持，為賽事提供完善配套和協調，亦非常感謝中國香港足球總會、沙特阿拉伯足球協會及沙特媒體集團的協助，令賽事得以在香港舉行。

梁帥聰期待向大家展示舉辦大型體育盛事的實力，為區內球迷帶來頂級賽事體驗。他透露，今次的參賽4支隊伍來港期間，將出席㇐系列社區活動，加強兩地的足球交流，詳情稍後公布。

中國香港足球總會主席霍啟山。（大會提供圖片）

霍啟山︰簽署合作備忘錄後的首個重大成果

香港足球總會主席霍啟山表示，沙特超級盃首次登陸東亞地區，選擇在香港舉行，為香港體育發展的重要里程碑，更是與沙特阿拉伯足球協會簽署合作備忘錄後的首個重大成果，象徵雙方在推動國際足球交流上的緊密合作。

聯賽季軍艾納斯的隊員，包括葡萄牙超級球星C朗拿度（左一）。（大會提供圖片）

葡萄牙超級球星C朗拿度或隨隊到香港參與沙特超級盃。（Getty Images）

葡萄牙超級球星C朗拿度料隨隊到港參與賽事

翻查資料，聯賽季軍艾納斯的隊員，包括葡萄牙超級球星C朗拿度。其「CR7® LIFE香港博物館」早前在7月7日於尖沙咀K11 Musea開幕，展出多件C朗拿度生涯重要的獎盃及球衣，更有多座雕像讓C朗球迷近距離接觸。

此外，G.E.M.鄧紫棋演唱會將於8月15日至17日，在啟德主場館舉行，與沙特超級盃首日賽事僅相隔兩日，未知是否賽事在香港大球場舉行的原因。