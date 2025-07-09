今日新聞8分鐘｜貨車狂撼巴士12人傷｜食物加「色」200童中鉛毒

尖沙咀6車意外｜車cam直擊的士疑衝燈撞貨車 尾隨司機︰我呆X咗

今日（9日）凌晨3時許，一輛10噸貨車沿柯士甸道往軍營方向行駛，另一輛的士則沿廣東道往深水埗方向行駛，途經柯士甸道和廣東道十字路口時，兩車繼而相撞，貨車先撞向左邊鐵欄，繼而剷上路中石壆，石屎打中對面線4輛汽車，包括寶馬和Tesla私家車、及另外兩輛的士等。其中一輛的士車窗被擊穿，擊中一名乘客。事件中，4人輕傷，包括肇事姓莊（33歲）的士司機及姓雷（54歲貨車司機）。

旺角電單車與的士相撞 女鐵騎士滾跌在貨車底 昏迷送院搶救不治

旺角發生奪命車禍。今日（9日）清晨6時12分，一名姓姚（72歲）男司機駕駛一輛的士和一名姓黃（44歲）男司機駕駛一輛貨車分別沿塘尾道快線及中線往深水埗方向行駛，途至櫻桃街交界時，一輛「綿羊仔」電單車由右邊的亞皆老街駛至，撞向的士車頭。姓龔（51歲）女鐵騎士登時人仰車翻，滾跌在貨車車底，重傷昏迷被困。消防員接報到場將她救出，隨後由救護車送往廣華醫院搶救，惟延至7時42分不治。

車cam｜沙田中港牌七人車切線 撞車鏟壆揚長而去 捱撞司機送院

網上流傳一段車cam片段，一輛掛上中港車牌的豐田Alphard七人車，沿沙田路往火炭方向行駛，途至私人屋苑御龍灣對開時，突然往右切線，撞向另一私家車後再鏟石壆。惟七人車未有停車，繼續行駛，右邊車身與石壆磨擦，揚起白煙，車尾泵把瞬間剝落「吊吊揈」，掛在車尾。被撞私家車司機見狀立即停車，七人車則反彈回左邊行車線，隨即竟揚長而去，未有理會被撞的私家車，再切回右線駛走。網民看畢片段後，不禁笑言七人車司機「就咁走咗？瀟灑！」，亦有人質疑該司機是否「開大膽車」，因此才急著離開。

甘肅逾2百幼兒血鉛超標：園方為擴大生源同意後廚煮食加彩繪顏料

甘肅天水褐石培心幼兒園近日被曝多名幼童被檢出血鉛超標，隨後多名老師經檢測也嚴重超標，引發社會廣泛關注。8日，甘肅天水市聯合調查組發布通報稱，截至7日晚上10時，園內251名幼兒已全部接受檢測，其中233人血鉛異常。經查，幼兒園園長等人同意後廚人員購買不可食用的彩繪顏料，用於部分食品製作。8名涉事人員被刑事拘留。而央視就此採訪天水市政府副市長、市公安局局長郭慶祥等人，詢問案件偵辦進展。郭慶祥表示，幼兒園園長、投資人等人是為了「進一步擴大生源，增加收益」，才同意後廚為食物添加彩繪顏料。

違泊牛肉乾加至$400 超速、衝紅燈等加50% 一文看清新罰款水平

政府建議修改《定額罰款（交通違例事項）條例》和《定額罰款（刑事訴訟）條例》，20項交通違例定額罰款將會上調，其中違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元，其餘19項違例事項包括超速、衝紅燈等，劃一加價50%。當局指，兩條條例將以先審議後訂立的程序作修訂，而據當局提交立法會的文件，建議的新罰款水平預計明年1月1日生效。各項加價交通違例定額罰款，一文看清。

阮民安涉超市偷花生可樂等提堂 未到庭應訊 法庭發出拘捕令

前藝人阮民安（Tommy）涉於上月18日，在土瓜灣一間超級市場盜取11件共約值140港元的食物及飲品，他其後被捕。阮被控以1項盗竊罪，案件今（9日）於九龍城裁判法院提堂，阮民安沒有到庭應訊，法庭就案件發出拘捕令。

西貢村屋情侶爭執 66歲男遭刀背扑後腦 女友到尖沙咀警署自首

西貢今日（8日）發生傷人案。下午2時26分，警方接獲一名女子報案，指她與男友在西貢北港北港路的村屋單位爭執期間，她曾襲擊男友，令對方受傷。警員到場後，發現男事主頭部受傷及感頭暈，幸尚有意識，由救護員送往伊利沙伯醫院救治。傷者送院時頭破血流，頭部需要包紮。警方經初步調查，懷疑事主曾被人用刀背襲擊後腦，將案件列作「傷人」案，正調查事件起因。

大角咀男子踢波時暈倒 波友救護員接力CPR 昏迷送院搶救

大角咀有人運動期間昏迷。今日（8時）下午3時15分，警方接獲一名男子報案，指一名約60歲男子於櫻桃街公園的人造草地足球場踢波期間暈倒。救護員趕抵現場，發現66歲姓羅男事主陷入昏迷，遂將其送往廣華醫院搶救。警方正調查事故原因。《香港01》接獲讀者提供影片，可見事發時，身穿紅色波衫的事主已倒臥球場草地，不省人事。同場競技的青色衫波友見狀，立即上前以心肺復甦法施救。約30秒後，救援人員抵達現場，接手為事主作心外壓，並曾以自動心臟除顫器（AED）電擊事主，隨後為他裝上自動心外壓機，並將他抬上擔架床送院治理。

德州洪災｜已增至最少110死逾160人失蹤 州長阿博特被批卸責

美國德州中部近日遭遇災難性的洪水侵襲，水災增至最少110人死亡，至少 161 人失蹤。死者分別來自5個縣，其中重災區克爾縣（Kerr County）有87人死亡，包括30名兒童和一名墨西哥公民。相關的搜救行動已進入第五天。