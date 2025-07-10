天文台發紅雨警告　前年世紀黑雨湧車站　港鐵今嚴陣包括裝防洪板

天文台指「丹娜絲」殘餘會在今日及明日普遍影響珠江口一帶，預料該區會有暴雨及狂風雷暴，紅色暴雨警告在今午（10日）2時仍然生效。2023年9月初的那場「世紀黑雨」，就是當年熱帶氣旋海葵的殘餘很接近珠江口一帶，當時港鐵黃大仙及彩虹站出入口的樓梯及扶手電梯有大量雨水湧進車站大堂、月台。



港鐵今日指，因應昨晚（9日）開始，天文台發出黃色及紅色暴雨警告，車站前線以及維修團隊一直加强巡邏、檢查及確保車站和鐵路設施的防洪設備運作正常，包括加强清理排水系統、檢查沙包和排水泵，以及在有需要的車站出入口安裝防洪板以作預防。港鐵指，港鐵網絡內部份有較高水浸風險的車站出入口已安裝水浸感應器，以提升預警及應對。



港鐵人員在車站加強巡邏，檢查及確保車站運作正常。（港鐵提供）

港鐵指，為應對惡劣天氣，港鐵在風季雨季來臨前已做好準備，所有港鐵站已完成年度演練，讓職員熟習應變程序，職員並已詳細檢查車站的排水系統、附近渠道及阻擋雨水的設備。

因應天文台昨晚開始發出黃色及紅色暴雨警告，港鐵指，車站前線以及維修團隊一直加强巡邏、檢查及確保車站和鐵路設施的防洪設備運作正常，包括加强清理排水系統、檢查沙包和排水泵，以及在有需要的車站出入口安裝防洪板以作預防。

港鐵稱，網絡內部份有較高水浸風險的車站出入口已安裝水浸感應器，以提升預警及應對。港鐵人員會繼續密切監察各車站及設施的運作情況。

港鐵黃大仙及彩虹站職員檢查車站出入口及防洪設備。（港鐵提供）

港鐵黃大仙及彩虹站職員檢查車站出入口及防洪設備。（港鐵提供）

▼2023年9月8日中午 黃大仙站清理淤泥▼

