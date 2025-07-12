港大法律系男學生AI製700張色情照涉20女生　有人稱校方僅警告

有3名自稱香港大學學生在網上發帖文，稱被一名法律系男學生利用網上免費人工智能軟件，在未經同意下將她們的社交媒體近照，製作成祼露色情照片。帖文稱男學生電腦中多達700張色情照，涉及20至30名女性，除了同學、學姐、朋友，亦有其小學同學、中學老師等。



部份受害者向校方通報並希望男生受到懲處，校方了解及諮詢律師意見後，認為事件未有觸犯《香港大學條例》，及後決定向男學生發警告信及口頭懲戒，惟大部份自稱受害人認為懲處不足。亦有受害人批評校方接獲舉報後，仍安排她們與男學生一同上課，令她們承受心理壓力。



港大表示，針對被投訴學生的行為，校方已向其發出警告信，並要求該學生向受影響同學正式道歉；校方深切理解受影響學生的擔憂，並將進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動。



香港大學。（資料圖片）

男生被發現電腦存有色情照 及後承認AI

生成

有3名自稱香港大學學生今日（12日）於社交媒體發帖文，稱一名法律系男學生於2025年2月中，被人發現其電腦存有多名女性的裸露色情照片。信件稱該男生承認使用相識女性社交媒體上的近照作為素材，以網上免費AI軟件生成色情照。

700張相涉超過20名女子

信件稱加工後的色情照連同素材超過700個圖片檔案，涉及20至30名女性，當中包括該男生的朋友、大學同學、師姐、小學同學及中學師長。帖文指，部分女性與該男生關係親近友好、部分僅為他的點頭之交或只有一面之緣，全部人未授權該男生使用個人照片。

事件曝光後，男生曾聯絡部份人致歉，又聲稱事件所涉人數僅5人。

港大有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有事主今日（12日）發文講述事件。（hku.nfolderincident instagram ig 截圖）

港大有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有事主今日（12日）發文講述事件。（hku.nfolderincident instagram ig 截圖）

校方向男學生發警告信 有人不滿稱不足

帖文稱3月時有學生將事件上報校方，認為該男生行為觸犯《香港大學條例》規程中的「胡鬧」（Ragging），即羞辱另一名學生或使其受到嘲弄等。校方約見事主及該男生，並諮詢律師意見後，認為其行為並未觸及學校紀律委員會可處理的罪行。

有涉事學生不滿，及後校方改為男學生的個人學生檔案存檔警告信作內部參考，並稱會約見他作口頭懲戒。帖文稱，校方及後轉發男學生撰寫、 約60字的道歉信，大部分受害者認為有欠誠意，又認為港大處理方法不足以懲處男學生。

男學生與受害人一同上課 帖文批校方沒處理

另外，有人認為涉事女學生不應再與該男生一同上課，希望校方安排調課。帖文稱校方則以「受害人遍佈各導修組別」為由，僅在最後一節導修課前邀請兩名事主出席其他課節。惟此前數周，事主已與該男生一同於課室至少4次。

至於男學生行為有否觸犯法律，帖文引述律師意見表示，本港法例只規管未經同意而發布的AI生成私密影像，但僅是生成的行為則未刑事化。

香港大學。（資料圖片）

港大：已向涉事男生出警告信及向受影響同學正式道歉

港大表示，留意到有關個別學生以人工智能工具製作不雅照片的社交媒體帖文，校方在處理有關事件時一直根據《香港大學條例》、規程及相關法律法規進行評估，而校方亦有與受影響同學溝通，並基於保障同學福祉的考慮，在多方面（包括課堂安排）作出適當安排。校方稱，已向被投訴學生出警告信，並要他向受影響同學正式道歉。

港大續稱，深切理解受影響學生的擔憂，並將進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動，以確保所有學生能在安全和被尊重的環境中學習。港大重申，大學對任何形式的性別歧視、騷擾或不當行為均持零容忍態度，並會繼續加強相關教育和宣傳，提升學生的法律意識和道德操守。