國家安全展覽廳迎第100萬名參觀者 區志光：應銘記歷史教訓
撰文：張智浩
出版：更新：
國家安全展覽廳今日（12日）下午舉行頒獎儀式迎接第100萬名參觀者，他們為將軍澳直資保良局陸慶濤小學的一群小學生。有學生指，在展覽中了解到有關香港國安的事件和歷史，獲益良多。政府維護國家安全委員會秘書長區志光冀市民應時刻銘記歷史教訓。
國家安全展覽廳去年8月6日開幕，截至昨日（10日），累計參觀人數逾99萬人次。參觀人士來自不同階層及領域，包括中小學生、社會各界團體、香港市民、內地同胞及海外旅客。
展覽廳今日下午舉行迎來第100萬人次的參觀者，他們為保良局陸慶濤小學的一群小學生，區志光向他們頒發紀念狀及禮品。數名小學生發表參觀和得獎感想，有人對展覽中的有關警察和海關設備感興趣，有人表示在展覽中學到有關國家安全的事件和歷史，亦有小學生表示與展覽中的機械狗和3D熊貓接觸和互動感到高興和新奇。
帶隊教師鄧老師指，對成為第一百萬名參觀者感到高興和榮幸，又指同行的學生在展覽中獲益良多。
國安委秘書長區志光：應銘記歷史教訓，警惕未來風險
區志光致辭時表示，100萬參觀人次標誌着展覽的成功，體現市民對國安教育的重視，又希望市民和社會各界能繼續支持。他又重提及2019年「黑暴」對香港的破壞，強調應銘記歷史教訓，並警惕未來風險。
張建光：嚴厲譴責抹黑「青年國安培訓計劃」導賞員
國家安全展覽廳負責人張建光指，感謝過去一年社會各屆對展覽廳的支持，又指100萬參觀人次是展覽的里程碑。他希望能透過展覽培育市民的愛國精神，特別是提高年輕一代的責任感和愛國意識。
張建光指，留意到近日社交媒體上有對「青年國安培訓計劃」導賞員的抹黑和攻擊，包括抹黑參與計劃的年輕人是被迫參加，對此作出嚴厲譴責。「抹黑報道裡說有一些神秘的小冊子，是不能夠向外公開......這些小冊子就是我們用來培訓導賞員的一些資料。」張建光重申，作為中國人愛護國家和香港，為天經地義、正常不過的事。
政府要求公務員在2026年底前參觀國安展覽廳 不同部門安排有別林定國參觀國安展覽廳 望法治教育督委會向社區傳遞國安知識率首長級官員參觀國安展廳 楊何蓓茵：以身作則護國安責無旁貸國安展覽廳｜展出反修例物資 鄧炳強回應開支：國安支出不便透露國安展覽廳開幕｜李家超：維護國安無完成時 鄭雁雄：保持警覺