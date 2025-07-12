國家安全展覽廳迎第100萬名參觀者　區志光：應銘記歷史教訓

國家安全展覽廳今日（12日）下午舉行頒獎儀式迎接第100萬名參觀者，他們為將軍澳直資保良局陸慶濤小學的一群小學生。有學生指，在展覽中了解到有關香港國安的事件和歷史，獲益良多。政府維護國家安全委員會秘書長區志光冀市民應時刻銘記歷史教訓。



國家安全展覽廳今日（12日）下午迎來保良局陸慶濤小學的一群小學生，他們為第100萬名參觀者。（梁鵬威攝）

國家安全展覽廳今日（12日）下午迎來保良局陸慶濤小學的一群小學生，他們為第100萬名參觀者。（梁鵬威攝）

國家安全展覽廳去年8月6日開幕，截至昨日（10日），累計參觀人數逾99萬人次。參觀人士來自不同階層及領域，包括中小學生、社會各界團體、香港市民、內地同胞及海外旅客。

展覽廳今日下午舉行迎來第100萬人次的參觀者，他們為保良局陸慶濤小學的一群小學生，區志光向他們頒發紀念狀及禮品。數名小學生發表參觀和得獎感想，有人對展覽中的有關警察和海關設備感興趣，有人表示在展覽中學到有關國家安全的事件和歷史，亦有小學生表示與展覽中的機械狗和3D熊貓接觸和互動感到高興和新奇。

帶隊教師鄧老師指，對成為第一百萬名參觀者感到高興和榮幸，又指同行的學生在展覽中獲益良多。

政府維護國家安全委員會秘書長區志光致辭時指，100萬參觀人次標誌着展覽的成功。（梁鵬威攝）

國安委秘書長區志光：應銘記歷史教訓，警惕未來風險

區志光致辭時表示，100萬參觀人次標誌着展覽的成功，體現市民對國安教育的重視，又希望市民和社會各界能繼續支持。他又重提及2019年「黑暴」對香港的破壞，強調應銘記歷史教訓，並警惕未來風險。

國家安全展覽廳負責人張建光希望能透過展覽培育市民的愛國精神，特別是提高年輕一代的責任感和意識。（梁鵬威攝）

張建光：嚴厲譴責抹黑「青年國安培訓計劃」導賞員

國家安全展覽廳負責人張建光指，感謝過去一年社會各屆對展覽廳的支持，又指100萬參觀人次是展覽的里程碑。他希望能透過展覽培育市民的愛國精神，特別是提高年輕一代的責任感和愛國意識。

張建光指，留意到近日社交媒體上有對「青年國安培訓計劃」導賞員的抹黑和攻擊，包括抹黑參與計劃的年輕人是被迫參加，對此作出嚴厲譴責。「抹黑報道裡說有一些神秘的小冊子，是不能夠向外公開......這些小冊子就是我們用來培訓導賞員的一些資料。」張建光重申，作為中國人愛護國家和香港，為天經地義、正常不過的事。