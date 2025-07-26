餐飲業內捲？｜路德圍茶飲店爆低價戰最平$9　同行批不惜工本競爭

【結業潮/餐飲內捲/內捲香港/內捲餐飲香港/內捲文化/內捲經濟】【餐飲業內捲系列之一】曾觸發「豆腐花之戰」、被稱為「食街」的荃灣路德圍，隨着去年陸續有多間內地品牌茶飲店進駐，又掀起新一輪減價戰。現場所見，路德圍共8間手搖茶飲店，當中5間為內地品牌，普遍售價亦較台式茶飲店低，例如「蜜雪冰城」最便宜一杯凍檸水僅售9元；另以楊枝甘露為例，內地品牌較台式茶飲店售價足足平一半，近期甚至有部份茶飲店推出「買一送一」，可謂前所未見。



有台式茶飲店負責人透露，現時生意額較高峰期下跌兩至三成，估計顧客疫後消費力減弱，低價產品獲得青睞，同時內地品牌不惜工本競爭，「減到好似唔使錢咁」，若要求存，或只能加入減價，故未來將推出限定特價優惠應對吸客。



近年內地餐飲業以低價吸客，結果互相消耗惡鬥，這種「內捲」現象，是否逐步蔓延至香港呢？



荃灣路德圍自去年起有不少內地茶飲店進駐，近期更打減價戰促銷，指定飲品買一送一，吸引不少顧客排隊購買，人流與毗鄰兩間茶飲店形成對比。（羅國輝攝）

據記者月初統計，路德圍共有8間茶飲店，當中5間為內地品牌。(廖雁雄攝)

商舖流轉之快：疫情前多台灣品牌 現8間茶飲店逾半屬內地品牌

有「食街」之稱的荃灣路德圍，以小吃種類多及集中而為人熟悉，過往吸引大批街坊和年輕人來「掃街」。綜合現場其中兩間茶飲店負責人表示，2018年路德圍只有2間茶飲店，翌年急速擴張至10間，大部份為台式茶飲，隨後部份商舖結業，直至去年開始有內地品牌進駐，提供台式茶飲以外的選項，包括手打檸檬茶等。

據記者月初統計，路德圍現時共有8間茶飲店，當中5間為內地品牌，包括蜜雪冰城、林里檸檬茶、快樂蕃薯等；其餘3間專售台式茶飲，包括萬波、CoCo都可和花羨沐嵐。

荃灣路德圍有台式茶飲店進行特價優惠促銷。(廖雁雄攝)

荃灣路德圍有台式茶飲店進行特價優惠促銷。(廖雁雄攝)

20元購兩杯內地品牌手搖飲品 市民：30元一杯不會考慮

現場所見，內地品牌的飲品售價普遍較低，蜜雪冰城價格介乎9至20元，萬波介乎18至48元；以楊枝甘露為例，蜜雪冰城售20元，萬波貴一倍，最平一杯售40元。記者到訪當日，快樂蕃薯舉行周年慶活動，指定飲品買一送一。

市民陳先生在快樂蕃薯以20元購買兩杯草莓奶昔，他說主要考慮飲品性價比，「30元一杯那些都不會考慮」。他說數年前路德圍兩間豆腐花店同樣出現價格戰，一碗豆腐花僅售3元，至今兩店尚在營運並已提高單價，認為低價競爭下「適者生存」。

邱小姐翻閱不同茶飲店的餐牌後，同樣在快樂蕃薯購買飲料，認為連鎖飲品店有品質保證，「反正都味道和產品差不多，為甚麼我要花貴一點的價錢？」她留意到近年路德圍人流減少，同時茶飲店的平均售價較以往低，甚至更多優惠推廣，「之前通常是20至30元，現在很多都是10多元、20元就有兩杯。」

黃小姐則表示，很少購買內地品牌的低價飲料，認為衞生和質素存憂。她形容現時經濟蕭條，北上熱潮持續，若社會出現低價競爭，或不利小店生存，因此選擇留港消費，盡量光顧「街坊小店」。

雖然茶飲店推出優惠，表面上看似「益街坊」，但背後對其他店舖「殺傷力」甚大。其實路德圍以往出現多間台式茶飲店的最高峰期，各店仍以不同產品款式和質素進行良性競爭，從未出現減價戰，如今有店舖出現個位數低價，甚至買一送一，可謂史無前例。

據記者月初統計，路德圍一帶共有8間茶飲店，當中5間為內地品牌，其飲料價格普遍較低，舉例蜜雪冰城定價介乎9至20元。（廖雁雄攝）

內地低價品牌進駐 台式茶飲店指生意跌兩三成 批「不惜工本」競爭

在路德圍經營近7年的台式茶飲店「花羡沐嵐」，主打中高價位的新鮮水果茶。負責人陳先生說內地低價品牌進駐後，其生意額較高峰期下跌兩至三成，估計顧客在疫情後消費力減弱，低價產品獲得青睞。

他形容內地品牌習慣「內捲」，即以低價吸客，導致利潤下跌、餐廳之間彼此消耗。他舉例，普遍台式茶飲店的毛利率為60%至70%，惟據他了解，內地品牌的毛利率只有約50%，扣除租金及工資後，料「做加盟者都賺不了多少錢」。

他認為茶飲市場出現飽和，內地品牌「不惜工本」競爭；與此同時，外賣平台不時推出有六、七折優惠的訂單，導致食肆收入減少。他說整體經濟環境轉差，若要「求生」，難免跟隨減價風，故該店半年前推出半價優惠回饋顧客，未來亦推出限定特價飲品，包括9元檸檬水等。他透露，特價飲料佔整體生意約三成，反映市民消費力低，亦不認為今次減價等同內捲，強調只是限定推出。

台式茶飲店「花羡沐嵐」負責人陳先生說內地低價品牌進駐後，生意額較高峰期下跌兩至三成，估計疫情後消費力減弱，低價產品獲得青睞。（羅國輝攝）

堅持新鮮水果調製 料長遠靠品質取勝

他認為價格戰只有短期效用，長遠而言須靠品質取勝。他說其最大的競爭對手並非低價品牌，而是同類型的台式茶飲店，因目標客群有區別，「部份人可能對便宜的東西沒有信心，對味道不會有太高要求。」他說一直堅持用新鮮水果調製飲品，奶精及珍珠等食材均由台灣進口，亦會定期更換餐牌，為客人製造新鮮感，「假以時日經濟轉好，客人都不會看價錢，是看質素的。」他透露未來或會拓展小食市場。

在路德圍迄立近7年的台式茶飲店「花羡沐嵐」一直堅持用新鮮水果調製飲品。（羅國輝攝）

茶飲店稱路德圍人流較疫情前少一半 嘆食肆種類單一化

另一間主打中高價位的台式茶飲店「萬波」，未有以低價作招徠，但仍吸引不少市民排隊光顧。負責人周先生表示內地品牌進駐後，生意受影響，惟該店開業6年，已擁有一批對飲品質素有要求的熟客。他說不主張減價，亦認為低價戰不可取，「香港成本很高，一個租金一個人工，你做減價戰你是沒錢賺，不會生存多久。」

他認為提升質素更為重要，包括定期更新餐牌，盡量把顧客當成朋友招呼，「全行飲食都需要這樣，香港人常說服務性行業比國內差，我們各方面都要自強」。

台式茶飲店「萬波」負責人周先生不主張減價，認為低價戰不可取，「香港成本很高，一個租金一個人工，你做減價戰你是沒錢賺，不會生存多久。」（廖雁雄攝）

周先生同樣認為茶飲市場過度競爭，尤其是路德圍茶飲店林立，反而導致食肆種類趨向單一、失去特色。他留意到路德圍的人流較以往減少一半，估計除了受移民潮影響，亦因路德圍與一般街道無分別，了無氣氛。談及路德圍的前景，他說不少食肆經營困難，「那些做了很久的商舖都不想放棄路德圍，希望後市會變好、有奇蹟出現，有些舖都想繼續做，有種情意結在。」

主打中高價位的台式茶飲店「萬波」，未有以低價作招徠，但仍吸引不少市民排隊光顧。（廖雁雄攝）

荃灣路德圍有台式茶飲店進行特價優惠促銷。(廖雁雄攝)