今日新聞8分鐘｜私家車撞欄 反車險墮橋｜按摩店遺錶 冒領男被捕

消防「細搶」行龍翔道 跣胎失控變飄移 180度旋轉撼水馬

昨日（12日）龍翔道發生驚險意外。網上有車cam流傳，一輛消防「細搶救車」往黃大仙方向下坡方向行駛，駛至龍翔道遊樂場對開一個彎位，懷疑因天雨路滑，車輛失控跣胎，先是左搖右擺蛇行，跨過兩條行車線，猶如「飄移」。後方車輛連忙急煞，沒有撞上。

獅子山隧道出九龍客貨車翻側 一度全線封閉

今（13日）早7時許，一輛客貨車沿獅子山隧道往九龍方向行駛，在管道內失事向右翻側。警方及救護車接報到場，客貨車的司機及乘客手腳擦傷，被送院治理，事件中有近6米圍欄和通風風扇受損。

車CAM直擊｜天瑞路男途人遭電動單車撞到飛起 衝燈司機不顧而去

昨日（12日）上午11時半左右，天水圍天瑞路輕鐵天逸站對開發生交通意外。一名男途人被電動單車撞到。傷者輕傷自行報警，惟肇事司機卻不顧而去。

筲箕灣車禍｜單車翁遭輾斃 妻痛心欲知真相 質疑新燈位置不當

筲箕灣11日（周五）發生奪命車禍，73歲姓黃單車翁踩單車，途經愛賢街與愛禮街交界一交通燈位時，遭泥頭車輾過，當場死亡。黃翁的太太今午受訪時表示，丈夫生前是兼職清潔工，近兩月才因腳痛而用單車代步，不料昨日下班往買餸及前往女兒住所時出事。黃太說家人對事件仍感傷心，「我哋想知道真相」，是否有人駕駛不當釀禍，亦質疑事發位置剛新增的交通燈設置位置不當。

青嶼幹線分隔欄變跳台 私家車炮彈式飛20米反車險墮橋 2人送院

青嶼幹線青馬大橋發生驚險交通意外。今日（13日）上午8時42分，一輛平治私家車沿青嶼幹線往青衣方向行駛，當駛近青衣西北交匯處一個分岔口時失事，分隔欄變作跳台，平治「炮彈飛車」20米再反車四輪朝天，擱於分岔口路壆上，險些墮橋。

男旅客尖沙咀按摩店遺$40萬「全球唯一」LV錶 冒領男涉盜竊被捕

尖沙咀發生名錶失竊案。今晚（12日）8時12分，警方接獲一名50歲男旅客報案，指前日（10日）在加連威老道27號地下一間按摩店，遺下一隻價值40萬元的名貴手錶，今日重回上址尋找失物時，職員表示有另一名24歲黃姓男顧客已冒認錶主取走手錶。警方接報到場調查，職員亦聯絡取去手錶的黃男，他帶同手錶返回現場，警員經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕黃男。據了解，涉案手錶為訂製的LV限量版手錶，全球只有一隻。

將軍澳健明邨女子疑抹窗失足墮樓 昏迷送院後不治

今日（13日）清晨6時35分，警方接獲一名男子報案，指其母親於將軍澳健明邨健晴樓一個單位懷疑抹窗時失足墮樓。救援人員到場，發現56歲姓盧事主倒臥平台，昏迷不醒，立即將她送往將軍澳醫院搶救，惟最終不治。

港鐵半價｜大批市民北上 東區學生配眼鏡 上水街坊花兩三千消費

港鐵今（13日）提供半價乘車優惠，優惠適用於來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程。早上十時，上水站閘內外經已人頭湧湧。有居於港島東區的學生今日專程北上配眼鏡，順道於當地行逛，即日返港。另有居於上水的街坊指，計劃在內地「食下嘢買下嘢」，料消費約2至3千元。他指，平日較少到內地消費，港鐵半價優惠能吸引自己多北上。

攜帶144.5萬港元闖關 男子假扮過機逃避檢查 終被海關識破

一名男子攜帶144.5萬港元現金，經拱北口岸入境內地時，為逃避檢查以「假動作」扮過機，惟被海關關員識破攔截。

馬來西亞民眾受旅遊片吸引 到場卻空歡喜一場 酒店：這是AI生成

一對居住在馬來西亞的年長夫婦，誤信社群媒體上瘋傳的AI纜車影片，從吉隆坡耗時4.5小時，驅車抵達300公里外的霹靂州。