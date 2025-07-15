娃哈哈爭產｜長女宗馥莉曾用美國護照買樓　原配擁山頂兩億元豪宅

娃哈哈集團創辦人宗慶後去年去世後，此前外界認為「僅有獨生女」宗馥莉捲入經營權之爭，近日更曝光被三名同父異母弟妹，在香港入稟法院爭產，三名私生子女擁有美國籍亦在內地引起爭議。

《香港01》發現，原配女兒宗馥莉曾先後以美國護照和中國內地護照登記簽署文件，購入香港住宅。宗慶後遺孀、即宗馥莉母親施幼珍，以公司名義持有山頂白加道一個豪宅單位，市值約兩億港元。



2011年1月13日，娃哈哈創辦人宗慶後，帶女兒宗馥莉，出席2011年度「風雲浙商」活動。（視覺中國圖片）

宗馥莉曾以美國護照登記買樓 一個月後轉用中國護照

娃哈哈並無來港上市，但一直有在香港成立關聯公司。《香港01》發現，此前外界認為是宗慶後「僅有獨生女」的宗馥莉，曾於2009年購入半山栢道2號一個單位，作價1,110萬元。

翻查紀錄，宗馥莉於2009年6月，以美國護照簽署買賣合約（Agreement），當時她用的全名為「Kelly Fuli Zong」；到一個月後，即2009年7月，她再用中國內地護照簽轉亦契（Assignment），她用的全名改為「Zong Fuli」，並標註又名（known as）「Kelly Fuli Zong」。

公開文件無解釋，宗馥莉為何以不同護照登記。根據《中國國籍法》，中國不承認雙重國籍，但若有正當理由，可以申請恢復中國國籍。

2017年1月12日，浙江省杭州市，娃哈哈集團董事長宗慶後、宏勝飲料集團總裁宗馥莉，父女聯袂出席「風雲浙商」頒獎晚會。（視覺中國）

宗慶後擁美國綠卡任人大代表 曾陷國籍風波

翻查報道，2008、2009年間，娃哈哈宗慶後及其家人正捲入國籍風波，內地傳媒報道，宗慶後1999年起持有美國綠卡，但在2002年至2018年擔任全國人大代表。

他曾於2013年回應說「全家人都沒有入外國籍，也沒有外國綠卡，目前也沒有移民計劃；而原來的美國綠卡已取消。」

山頂白加道27號ALTADENA HOUSE。（資料圖片 / 陳浩然攝）

山頂豪宅原配施幼珍擔任董事公司持有

半山栢道的單位於2018年賣出，作價2,600萬元，宗馥莉使用香港身份證登記，此後並無買賣物業紀錄。

宗馥莉目前在香港的登記住址，為山頂白加道27號一個實用面積約4,000平方呎低層戶，目前估算市值逾2億港元。

資料顯示，該單位以香港註冊公司「Sealine Holdings Limited」持有。「Sealine」2008年起原由一外籍馬主控制，並於2017年開始由施幼珍擔任唯一董事，反映施或有關士透過買賣公司購入該豪宅，外間未能得知當時成交價，根據紀錄，施幼珍購入後未有承按該宅。

爆爭產風暴

娃哈哈的股權複雜，杭州國資委和宗慶後持有股份，宗慶後去年2月以79歲之齡去世，隨即爆發管理權爭議，1982年出生的宗馥莉是此前外界一直以為的唯一後人，直至爭產官司近日在香港曝光。

官司首次曝光宗慶後有三名私生子女，入稟狀指，原告宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Jieli Zong）、宗繼盛（Jerry Jisheng Zong），被告是宗慶後與原配施幼珍所生的女兒宗馥莉（Kelly Fuli Zong），以及英屬處女島（BVI）註冊的公司「Jian Hao Ventures Limited」。

原告一方2024年12月入稟香港高等法院，要求凍結上訴BVI公司的滙豐銀行賬戶，原告亦同時在浙江省杭州市的法院提起訴訟，聲稱父親承諾給予三名原告每份價值7億美元、合計21億美元（折合163.8億港元）的信託。

香港區域法院在7月11日開庭審理，根據彭博報道，法官林展程表示擔心其命令可能會干預杭州法院的案件，並補充說他將在大約兩個月後作出裁決。

賺「愛國」流量捧娃哈哈打擊農夫山泉

官司未完，又有國籍爭議。此前娃哈哈一直塑造「民族企業」，去年更與競爭對手農夫山泉掀起輿論戰。農夫山泉因茶飲料包裝被批評為「媚日」，創辦人鍾睒睒的兒子鍾墅子，被指擁有美國國籍，而進一步受批評。

1988年出生的鍾墅子，8歲起到美國讀書，目前擔任農夫山泉非執行董事。去年鍾睒睒表態，指36歲的兒子有選擇國籍的權利。鍾睒睒母親去年3月，疑因網絡暴力受累而離世。

而娃哈哈「二代」、1982年出生宗馥莉，同樣在美國讀中學和大學，但當時內地有打着愛國名義賺流量的網民，則指出宗馥莉無美國籍，因此「捧娃哈哈、打農夫山泉」。宗慶後的爭產官司曝光三名子女擁有美國籍，亦令內地網民表示，當日「跟錯風」。