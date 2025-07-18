迷你杯裝蒟蒻果凍將禁售　政府今刊憲修例　明年4月1日起實施

政府日刊憲修例，加強規管蒟蒻果凍，禁止在市場出售高度或闊度不超過45毫米的杯裝蒟蒻果凍，並須在蒟蒻果凍產品上標示預防哽噎警告。違規者最高可判處罰款5萬完及監禁6個月。政府計劃以「先訂立，後審議」程序，在本月23日提交立法會審議，明年4月1日起實施。



政府刊憲修例，加強規管蒟蒻果凍，明年4月1日起禁止在市場出售高度或闊度不超過45毫米的杯裝蒟蒻果凍，並須在蒟蒻果凍產品上標示預防哽噎警告。(吳焜曜攝)

政府今日（18日）刊憲訂立《2025年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》，加強對蒟蒻果凍的規管。新例規定，禁止在市場出售高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝蒟蒻果凍，而其他蒟蒻果凍產品則須在包裝上標示預防哽噎警告字句。新規定包括：

1. 屬預先包裝食物的果凍，如是以高度或闊度不超過45毫米的迷你杯狀容器包裝，不得含有蒟蒻；

2. 如屬預先包裝食物而含有蒟蒻的果凍，其銷售包裝的最外層，須以中文和英文清楚可閱地標明警告字樣，「注意：勿一口吞食，長者及兒童須在監護下食用」



顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁醫生表示由於蒟蒻果凍表面光滑，容易未經咀嚼已經由舌頭滑落喉嚨，發生哽噎意外。(吳焜曜攝)

稱蒟蒻果凍難消化 兒童長者哽噎風險高

有關的標明字句須在包裝的顯眼處，以深色字印在淺色底上，或以淺色字印在深色底上，並須在字體下劃上底線。或以紅色字印在白色或黃色底上的方式標明。

食物安全中心科學主任周淑敏指，蒟蒻是一種安全的食物添加劑，但是蒟蒻果凍比一般的明膠果凍結實，並且難以融化，即使被吸啜仍保持原狀。她續指蒟蒻果凍食用時難以控制方向、位置及時間，如果不當食用，會造成哽噎風險，特別是兒童和長者的風險較高。

政府刊憲修例，加強規管蒟蒻果凍，明年4月1日起禁止在市場出售高度或闊度不超過45毫米的杯裝蒟蒻果凍，並須在蒟蒻果凍產品上標示預防哽噎警告。(吳焜曜攝)

市民有8%產品不符新規例 有6個月時間清貨或改包裝

顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁醫生表示，由於蒟蒻果凍表面光滑，容易未經咀嚼已經由舌頭滑落喉嚨，發生哽噎意外。他表示，體積較大的杯裝果凍需要以匙羹進食，以及袋裝果凍均較為安全。

《修訂條例》會於7月23日提交立法會，將在2026年4月1日，即完成先訂立後審議程序後約6個月實施，以讓現有貨品清貨，並更改包裝標示。市面目前有約8%產品不符合新要求，修例實施後，如繼續違規售賣有關產品，最高可判處罰款5萬完及監禁6個月。