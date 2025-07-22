SAVEWO檢測包｜十合一抗原快測須改說明書　H5N1「陽性」或屬無效

衞生署指，收到「救世」十合一抗原快速檢測試劑的供應商通知，指其產品的說明書需進行更新，若測試的H5N1檢測欄為陽性而FIuA+B/COV檢測欄為陰性，則代表H5N1禽流感檢測結果為無效。



「救世」十合一抗原快速檢測試劑的供應商通知衞生署，指其產品的說明書需進行更新，若測試的H5N1檢測欄為陽性而FIuA+B/COV檢測欄為陰性，則代表H5N1禽流感檢測結果為無效。

涉事批次為20250301及20250501

涉事的產品名稱為十合一抗原快速檢測試劑，供應商為SAVEWO Distribution Limited（救世），批次為20250301及20250501。

H5N1欄陽性而FIuA+B/COV陰性 代表H5N1檢測結果無效

衞生署指，根據香港供應商提供的資料，涉事產品可多合一檢測流感、新冠及H5N1禽流感等十款呼吸道病毒，今年三月起在本港零售市場分銷。製造商在進行內部測試後更新說明書，指若H5N1檢測欄為陽性而FIuA+B/COV檢測欄為陰性，則代表H5N1禽流感檢測結果為無效。

供應商已將更新的說明書上載其網頁。已購買涉事批次產品的市民，如對快測結果有疑問，可致電供應商查詢。

衞生署：所有快速抗原檢測均存在一定限制

衞生署提醒市民，所有快速抗原檢測均存在一定限制，包括出現假陰性或假陽性結果，因此，快速抗原檢測結果只能用作參考，不能取代醫生的專業診斷。市民如對快速抗原檢測結果有懷疑，應諮詢專業醫護人員。