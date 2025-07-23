前助理關長吳潔貞出任廠商會行政總裁　去年辭任海關傳與升遷有關

中華廠商聯合會今日（23日）宣布，海關前助理關長吳潔貞8月1日起出任行政總裁。吳潔貞加入廠商會前，服務海關近30年，負責邊境及港口事宜。廠商會會長盧金榮期望吳潔貞協助本地及內地企業走得更穩及更遠。吳潔貞表示會運用過往經驗，協助業界排解憂困、把握新機遇。



《香港01》去年獨家報道，被視為「明日之星」之一的吳潔貞去年4月突然辭職，海關當時表示不評論。吳潔貞離職前一個月，海關有另一項人事變動，時任助理關長胡偉軍擢升為副關長，內部盛傳吳潔貞辭職與升遷有關。



廠商會會長盧金榮相信吳潔貞能夠進一步強化廠商會作為「賦能者」與「聯通橋樑」的角色，助力本地及內地企業走得更穩、更遠。（資料圖片／倪清江攝）

盧金榮：吳潔貞有卓越領導才能 貿易及跨境協作具經驗

盧金榮歡迎吳潔貞加入廠商會，認為她擁有豐富的跨領域知識、宏觀的政策視野與卓越的領導才能，尤其在貿易政策及跨境協作方面具備深厚的專業經驗，相信她能夠進一步加強廠商會作為「賦能者」與「聯通橋樑」的角色，協助本地及內地企業走得更穩、更遠。

香港中華廠商聯合會（廠商會）今日（23日）宣布，前海關助理關長吳潔貞將於8月1日起出任該會行政總裁，領導秘書處團隊，推動商會邁向新里程。（廠商會提供）

吳潔貞表示，當前地緣政治及貿易保護為工商界帶來許多不確定性，她將運用過往的經驗，協助加強政策倡議、改善服務與拓展國際網絡，協助業界駕馭變革浪潮，為香港及國家高質量發展貢獻。

吳潔貞擁有香港大學社會科學學士、國際與公共事務碩士及倫敦大學法學學士，並修畢美國哈佛大學高級行政人員課程。同時，她亦已取得註冊舞弊審查師的專業資格。

吳潔貞在2019年年中由海關鐵路及渡輪口岸科總指揮官，升任助理關長（情報及調查）；2020年至2024年，她開始接掌邊境及港口處，著力統籌及推行所有出入境管制站的各項海關管制及清關便利政策。（資料圖片/吳鍾坤攝）

吳潔貞被視為海關「明日之星」之一 去年突然辭職

吳潔貞加入廠商會前，已在海關服務近30年，2021年更獲頒服務滿25年的「海關長期服務獎章第一加敘勳扣」，被視為「明日之星」之一。吳潔貞曾負責稅收、緝毒、保護知識產權、進出口管制及反走私執法等領域。期間，她曾被借調至財經事務及庫務局及保安局，參與多項政府政策研究及制定工作。

吳潔貞2019年年中由海關鐵路及渡輪口岸科總指揮官，升任助理關長（情報及調查）；2020年至2024年，她開始接掌邊境及港口處，統籌及推行所有出入境管制站的各項海關管制及清關便利政策。

今年4月，吳潔貞（右３）在不涉及違紀違規的情況下，突然辭職並離任海關。《香港01》上月有向海關詢問吳潔貞離職原因及安排，海關則回覆：「所作查詢不作評論」。（資料圖片/盧翊銘攝）

2022年至2023年間，吳潔貞更加多次署任海關副關長（管制及執法）一職，參與了多項重要活動，包括向立法會經濟發展事務委員會報告管制另類吸煙產品、率領近百名海關人員參加香港回歸25周年慶祝活動等。

《香港01》去年獨家報道，吳潔貞去年4月突然辭職離開海關，據了解她不涉及違紀違規。吳潔貞離職前一個月，助理關長胡偉軍升為副關長，內部盛傳吳潔貞辭職與升遷有關。當時《香港01》向海關詢問吳潔貞離職原因及安排，獲回覆：所作查詢不作評論。