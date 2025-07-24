拉丁舞女導師抽脂亡　女西醫上訴得直撤誤殺罪　控方考慮要否重審

拉丁舞女導師李嘉瑩於2014年，到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術的女西醫關孝孜被裁定誤殺罪成，遭判囚6年。她就定罪和判刑提上訴，案件今(24日)在上訴庭續審。上訴庭法官聽取陳詞後，裁定關孝孜上訴得直，撤銷定罪和判刑。就案件是否需要申請重審，律政司表示需時考慮，案件押後至下午處理。



上訴人關孝孜在庭外被問及是否擔心案件會重審、上訴是否還她公道時，都未有回應。



女西醫關孝孜(中)上訴得直，獲撤銷誤殺罪的裁決定判刑。(朱棨新攝)

女死者李嘉瑩接受療程時並要面部向下，呼吸不便。(網上圖片)

女死者李嘉瑩在接受療程後鼻鼾聲減弱，送院後證實不治。(網上圖片)

上訴人關孝孜，被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道的「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲）。

上訴庭指案件是悲劇

上訴庭法官指，本案是悲劇。法官考慮陳詞後，裁定上訴人上訴得直，撤銷定罪和判刑，並將於6個月內頒發判辭，解釋理據。

李接受抽脂手術後呼吸減慢最終不治

女死者李嘉瑩於2014年6月行第二次抽脂手術。關為她施行手術時，關是現場唯一合資格的醫療人員，其4名助手包括見習美容師和接待員，只有一人持助護及急救證書。涉案片段顯示，李曾喊痛，並叫「唔好壓住我隻手」。關做完手術於下午2時45分離開手術室與朋友用膳。其助手後來發現李呼吸減慢杏面色蒼白，即通知被告。關於下午3時34分回手術室，李期後被送院搶救後宣告不治。

法醫曾稱無法確定李的死因

法醫高永富指，無法確定李的死因。他指，雖然李體內的葡萄糖水平偏高，或患有糖尿病，但不足致命。他又指李身體肥胖，手術長達3小時，或引致併發症。

關在上訴時爭議，原審法官在引導陪審團時，就法醫稱無法確定李的死因，未有作出清析指引，令她得不到公平審訊。

案件編號：CACC244/2021