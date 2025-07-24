CHIIKAWA麥當勞開心樂園餐｜7.28起推8款玩具　即睇2個換購攻略

【CHIIKAWA／麥當勞／開心樂園餐】CHIIKAWA火爆全港，麥當勞CHIIKAWA開心樂園餐將於7月28日上午11時起推出，市民可在指定40間麥當勞門店換購，隨餐附送的玩具包括麥當勞日曆 、外賣車量度器、筆座、熱香餅盒子、筆套、相架、盒裝便條紙及貼紙機，每逢周一及周五輪流推出，數量有限，送完即止。



屆時市民可選擇親自到麥當勞門店或在APP上購買，下文將詳盡講解如何在APP三步換購玩具，以及列出40間門店的名單。



麥當勞CHIIKAWA開心樂園餐將於7月28日上午11時起推出。（麥當勞提供圖片）

Hachiware麥當勞日曆，7月28日率先推出。（麥當勞提供圖片）

Rakko外賣車量度器，8月1日推出。（麥當勞提供圖片）

Chiikawa筆座，8月4日推出。（麥當勞提供圖片）

CHIIKAWA麥當勞｜7.28起每逢周一及周五輪流推出新款

麥當勞開心樂園餐CHIIKAWA玩具全套合共8款，由7月28日上午11時起，市民可在指定40間麥當勞門店換購。玩具包括麥當勞日曆 、外賣車量度器、筆座、熱香餅盒子、筆套、相架、盒裝便條紙及貼紙機，每逢周一及周五輪流推出，數量有限，送完即止。

7月28日︰Hachiware 麥當勞日曆

8月01日︰Rakko 外賣車量度器

8月04日︰Chiikawa 筆座

8月08日︰Usagi 熱香餅盒子

8月11日︰Momonga 筆套

8月15日︰Hachiware 相架

8月18日︰Chiikawa 盒裝便條紙

8月22日︰Usagi 貼紙機



Usagi熱香餅盒子，8月8日推出。（麥當勞提供圖片）

Momonga筆套，8月11日推出。（麥當勞提供圖片）

Hachiware相架，8月15日推出。（麥當勞提供圖片）

CHIIKAWA麥當勞｜APP買開心樂園餐只需3步可換購

除了親身到指定麥當勞購買開心樂園餐外，顧客只需先成為麥當勞APP會員，當日在APP下單，再到麥當勞換領玩具，便能節省寶貴排隊時間。下文便提供3個換領步驟。

步驟一︰麥當勞APP用戶在指定日子上午11時起，在APP主頁進入活動網站選購套餐，包括28元麥芝蛋包開心樂園餐配指定飲品、34元麥樂雞（4件）開心樂園餐配指定飲品。

步驟二︰成功完成交易後，用戶將自動收到訂單確認電郵，附有到店取貨的二維碼。

步驟三︰用戶須在指定日期內到所揀選的麥當勞，在櫃檯向店員出示二維碼，便可換領玩具。

Chiikawa盒裝便條紙，8月18日推出 。（麥當勞提供圖片）

Usagi貼紙機，8月22日推出。（麥當勞提供圖片）

CHIIKAWA麥當勞｜指定40間餐廳一覽

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