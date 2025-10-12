數字辦辦「以攻築防」網絡攻防演練　模擬黑客攻擊與防守實時對抗

全港第二屆實境網絡安全攻防演練「以攻築防 2025」於上周五（10日）啟動。這次演練以模擬真實的網絡攻防場景為核心，讓政府部門、公私營機構的參與者在近似實戰的環境中測試及優化防禦策略，提高實際應對各類攻擊的能力，從而建立更堅韌的網絡安全生態系統。演練特設攻防雙方角色，模擬黑客攻擊與防守策略的實時對抗。



全港第二屆實境網絡安全攻防演練「以攻築防 2025」於上周五（10日）啟動。（大會提供圖片）

活動由數字政策辦公室主辦，積極推動與公私營機構合作，提升整體防禦能力，並加強網絡安全意識和技術實力。警務處網絡安全及科技罪案調查科(網罪科)聯同香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)、數碼港及香港資訊科技學院(HKIIT)協辦。

「以攻築防 2025」涵蓋多種攻擊手法，包括針對基礎設施、資料庫和網絡系統的入侵測試，幫助參與團隊識別弱點及防護缺口，並即時制定應對方案。演練亦特設攻防雙方角色，模擬黑客攻擊與防守策略的實時對抗，提升相關人員在壓力環境下的判斷和決策能力。此次活動不僅著重技術層面，更強調提升全方位的網絡安全管理與應急處理流程，促進整體安全文化的建設。

主辦方及演練平台供應方向參加者簡介說明。（大會提供圖片）

創新科技及工業局局長孫東致辭時以「安全是發展的前提，發展是安全的保障」為題，說明穩定安全的網絡環境在推動香港發展成為國際創新科技中心的重要性。他表示，香港網絡安全攻防演練正是透過「實兵」、「實網」、「實戰」方式，全方位對參與政府部門和公共機構的安全防護能力進行深度檢驗，以攻築防，全面提升香港網絡安全防護及韌性。

創新科技及工業局局長孫東表示，穩定安全的網絡環境在推動香港發展成為國際創新科技中心甚為重要。（大會提供圖片）

HKIRC行政總裁黃家偉表示，面對日益複雜的網絡威脅，HKIRC致力於支援本地中小企的網絡安全工作，相信透過與各界別持份者合作，能強化香港的網絡韌性，保護社會和企業利益。他指是次演練能提升實戰能力的關鍵一步，為香港打造更穩固的數碼防線。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，網絡安全是數字經濟與創科發展的核心基石，這次網絡安全演練聯動各界通過實戰「練兵」，優化應對資安風險的應變機制及作業流程，務實提升防禦能力。他指數碼港作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，將持續與特區政府及業界伙伴，攜手培育網絡安全人才、推動跨領域協作，積極構建更為蓬勃的網絡安全生態圈，並推動善用AI力求創新突破，助力香港發展成為具高水平網絡安全的智慧城市。

（左起）碼港行政總裁鄭松岩、聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉、務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、數字政策專員黃志光、創新科技及工業局局長孫東、字政策專員 (數字基建)張宜偉先、訓練局執行幹事唐智強及資訊科技學院院長許仁強出席活動。 （大會提供圖片）

HKIIT院長許仁強表示，今年連續第二年由HKIIT師生組成紅隊參與演練，在真實的環境下模擬黑客攻擊，學生透過演練能將課堂所學的系統管理及保安、互聯網程式編寫、企業網絡技術等技能活用於實際情境中，以掌握最新網絡安全威脅及防禦策略的理解和應變。