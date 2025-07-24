拉丁舞女導師抽脂亡｜家人對女西醫脫誤殺罪感失望　冀政府申重審

拉丁舞女導師李嘉瑩於2014年到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術的女西醫關孝孜早前被裁定誤殺罪成，遭判囚6年。關就定罪和判刑提上訴，上訴庭法官今（24日）裁定關孝孜上訴得直，撤銷定罪和判刑。據了解，控方暫時未有申請重審。



李嘉瑩的母親今回應說，對裁決非常失望，稱十年來飽受精神折磨，每一日都很掛念女兒，期望律政司申請重審；她強調絕不會原諒該為事件負責的人，不會放棄追討責任，稍後會與民事律師商討跟進法庭的判辭。



女西醫關孝孜(中)上訴得直，獲撤銷誤殺罪的裁決定判刑。(朱棨新攝)

死者李嘉瑩母親：令孫女在成長中缺失母愛

就案件是否需要申請重審，律政司今早散庭時表示需時考慮。案件原定下午再開庭處理，惟下午法庭並未重開。據了解，控方現未有申請重審。

李嘉瑩的母親透過工聯會向傳媒表示，對裁決感到非常失望，稱她每一日都很掛念女兒，十年來飽受精神折磨，嘉瑩離世時孫女只得9個月大，事件令家人痛失摰親、令孫女在成長中缺失母愛，必須還嘉瑩一個公道。

女死者李嘉瑩接受療程時並要面部向下，呼吸不便。(網上圖片)

家屬會與律師商討再作下一步跟進

李嘉瑩母親表示，家屬希望律政司申請重審，稍後亦會與民事律師商討相關法庭的判辭再作下一步跟進。家屬強調絕不會原諒該為事件負責的人，也不會放棄追討責任。

案情指，拉丁舞女導師李嘉瑩於2014年6月行第二次抽脂手術。關為她施行手術時，關是現場唯一合資格的醫療人員，其4名助手包括見習美容師和接待員，只有一人持助護及急救證書。涉案片段顯示，李曾喊痛，並叫「唔好壓住我隻手」。關做完手術於下午2時45分離開手術室與朋友用膳。其助手後來發現李呼吸減慢杏面色蒼白，即通知被告。關於下午3時34分回手術室，李期後被送院搶救後宣告不治。