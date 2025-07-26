上半年錄2400萬旅客訪港按年增12% 6月錄348萬人次 七成內地客
撰文：任葆穎
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本港旅遊業持續復甦，旅發局今（26日）公布，6月訪港旅客數字為348萬人次，較去年同期上升11%，當中逾七成為內地旅客。今年上半年累計共錄得近2,400萬訪港旅客人次，按年增加12%。
6月錄348萬人次訪港 七成內地旅客
旅發局公布，6月訪港旅客數字為348萬人次，當中逾七成為內地旅客、按年升一成。非內地旅客則佔近87萬人次訪港，其中長途旅客的增幅最明顯，共錄得近24萬人次，按年升16%。
上半年內地旅客訪港人次增一成
旅發局又表示，今年上半年訪港旅客量穩步增長，有約1,780萬內地旅客人次訪港，按年增加一成。非內地旅客錄得584萬人次，較去年同期多17%。其中，來自台灣、日本、南韓及菲律賓等短途客源市場的訪港旅客量，均按年錄得25%或以上升幅；長途市場的整體旅客亦按年增加18%，其中澳洲旅客增長較為顯著、按年升33%。
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