上半年錄2400萬旅客訪港按年增12%　6月錄348萬人次　七成內地客

本港旅遊業持續復甦，旅發局今（26日）公布，6月訪港旅客數字為348萬人次，較去年同期上升11%，當中逾七成為內地旅客。今年上半年累計共錄得近2,400萬訪港旅客人次，按年增加12%。



7月19日，有不少內地旅客跟旅遊團南下，經蓮塘/香園圍口岸來港旅遊。（資料圖片／洪芷菁攝）

6月錄348萬人次訪港 七成內地旅客

旅發局公布，6月訪港旅客數字為348萬人次，當中逾七成為內地旅客、按年升一成。非內地旅客則佔近87萬人次訪港，其中長途旅客的增幅最明顯，共錄得近24萬人次，按年升16%。

上半年內地旅客訪港人次增一成

旅發局又表示，今年上半年訪港旅客量穩步增長，有約1,780萬內地旅客人次訪港，按年增加一成。非內地旅客錄得584萬人次，較去年同期多17%。其中，來自台灣、日本、南韓及菲律賓等短途客源市場的訪港旅客量，均按年錄得25%或以上升幅；長途市場的整體旅客亦按年增加18%，其中澳洲旅客增長較為顯著、按年升33%。