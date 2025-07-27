北上｜晚上回港潮　福田口岸塞爆　香港關排隊半小時

入境處數據顯示昨日星期六（26日），經陸路口岸北上的港人達39.7萬人次，較上星期多19%。今晚（27日）是回港高峰，福田口岸塞爆回港港人，有市民向《香港01》表示，南下時經內地關口僅花了五分鐘，但在香港關口卻用了半個小時。



有讀者向《香港01》提供圖片，顯示福田口岸入境香港的關口大堂，晚上迫滿排隊的市民。

有讀者向《香港01》提供圖片，顯示福田口岸入境香港的關口大堂，晚上迫滿排隊的市民。

昨日經各口岸北上的港人有近40萬人次，今晚（27日）是回港高峰。有讀者向《香港01》提供圖片，顯示福田口岸入境香港的關口大堂，晚上迫滿排隊的市民。該位讀者透露，他南下時經內地關口僅花了五分鐘，但在香港關口卻用了半個小時。

近40萬港人昨日北上

根據入境處數據，昨日經陸路、水路等口岸北上的港人達396,956人次，較上星期多約6.5萬人次。最多人經羅湖口岸出境，有123,123萬人次。其次為落馬洲口岸，有101,508人次。

至於經各個口岸來港的內地訪客，188,944人次，較對上一個星期六的149,670人次，按周升幅為26%。則昨日北上南下逆差達約20.8萬人次，較上星期的18.2萬升14%。