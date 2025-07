國泰首批內地見習機師畢業　新聞系畢業女生轉跑道：無不可以征服

國泰航空自2023年開放見習機師培訓計劃予內地居民申請,首批內地學員已完成訓練,並加入國泰成為二副機師。現年30歲、來自黑龍江的廉荦,是計劃的首批內地畢業生之一。她大學時修讀新聞學系,但因受到同專業師兄的啟發,對航空業產生興趣,轉而在畢業時到中東航空公司擔任機艙服務員。其段一次在澳洲的飛行體驗,更讓她法忘記飛行的感覺,要立志成為機師。作為女性機師,她笑言心理和生理上面對的挑戰很多,「既然是我們熱愛的,想做的一件事,那我們都要盡最大的可能去做成功」。



國泰航務董事甘沛恩(Captain Chris Kempis)說,見習機師培訓計劃(Cadet Scheme)自2023年走出香港,開放予內地居民申請,至今已有60名來自內地的見習機師培訓計劃學員,從超過750名申請人中挑選出來,部分更已成為合資格的機師。



國泰在2023年對內地居民開放申請見習機師培訓計劃。(董素琛攝)

廉荦(右)曾在大學畢業後,在中東航空公司擔任機艙服務員。(董素琛攝)

自參與飛行體驗後難忘飛行感覺 立志做機師

現年30歲的廉荦,來自黑龍江。她於香港浸會大學修讀國際新聞文學士,大學時受到同專業師兄的啟發,對航空業產生興趣,繼而放棄到美國攻讀研究生,並在中東的航空公司搭任過機艙服務員。她說,在中東航空公司擔任機艙服務員期間,結識到很多啟發人心(inspiring)的飛行員,讓她也希望有日可成為其中一員。她更在一次在機師朋友的建議下,在澳洲參加過飛行體驗,自此無法忘記飛行的感覺,立志成為一名機師。

廉荦從中東航空公司離職後,便前往南非考取商業機師執照。不過,當時處於疫情階段,航空公司均暫停招聘機師,她於是在當地一家中國企業的中東分公司從事行政工作,同時持續尋找重返航空業的工作機會。她說自2018年起便有留意國泰的招聘,認為該公司是一間國際化的公司,故於2023年疫情過後,機緣巧合得知國泰對內地居民開放見習機師培訓計劃,便提交申請。

「我覺得沒有甚麼是不可以征服的」

廉荦坦言,自己始終來自不同的學科背景,對學習感到困難,她特別提到要在短時間內完成多達15項的香港民航處考試。廉荦現時是國泰航空的二副機師,在本年5月開始正式執飛航班,首班航班由香港飛往多倫多。她說「不管是生理上還是心理上,我覺得作為一名女性飛行員,我們當然受到的挑戰很多,但是我覺得沒有甚麼是不可以征服的,既然是我們熱愛的行業...... 既然是我們熱愛的,想做的一件事,那我們都要盡最大的可能去做成功」。

孫鈺明(左)希望在國泰慢慢一步步由現時二副機師,升至機長的職位。(董素琛攝)

另一位,國泰航空內地見習機師畢業生,現年30歲的孫鈺明,於2017年畢業在維吉尼亞理工大學的電子工程及電腦工學科。在投考見習機師前,他任職於國泰航空北京辦事處5年半時間,是一名機械員。他表示,從他第一次見到一架A380客機從北京起飛時,便啟發了他想要進入航空業的心。在2023年,國泰開放見習機師培訓計劃於內地招聘,他便決定申請。

孫鈺明在今年4月時完成了航線檢查(Line Check),正式開始成為二副機師執勤,首班航班從香港飛到舊金山。他提到未來職業規劃,希望在國泰慢慢一步步由現時二副機師,升至機長的職位。

廉荦(左)、孫鈺明(右),為國泰見習機師培訓計劃的首批內地畢業生。(董素琛攝)

國泰航務董事甘沛恩(Captain Chris Kempis)說,見習機師培訓計劃(Cadet Scheme)自2023年開放予內地居民申請,至今已有60名來自內地的見習機師培訓計劃學員。(董素琛攝)

國泰航務董事甘沛恩(Captain Chris Kempis)說,在2023及2024年,國泰花費大量資源與時間專注在疫後的重建與成長,但到2025年,國泰開始穩定下來,有足夠的機師、航機數量及整體資源,指公司現在處於新一階段(We are into a different part of our journey)。他說機場三跑道系統讓國泰得以成長,提到公司在兩個月前達成100個航點的里程碑,但公司的發展不會就此停止。

國泰航務董事:逾750名內地申請者中選60名學員

甘沛恩說,見習機師培訓計劃(Cadet Scheme)自2023年走出香港,開放予內地居民申請,至今已有60名來自內地的見習機師培訓計劃學員,部分更已成為合資格的機師;他補充說60名來自內地的學員是從超過750名申請人中挑選出來。他又說,不排除將來有計劃學員會來自其他地方,但指香港和中國內地仍是人才的來源(It’s possible that we could have other cadets from beyond Chinese mainland but our clear focus is Hong Kong and the Chinese mainland for this source of talent)。