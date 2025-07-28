國泰首批內地見習機師畢業　新聞系畢業女生轉跑道：無不可以征服

國泰航空自2023年開放見習機師培訓計劃予內地居民申請，首批內地學員已完成訓練，並加入國泰成為二副機師。現年30歲、來自黑龍江的廉荦，是計劃的首批內地畢業生之一。她大學時修讀新聞學系，但因受到同專業師兄的啟發，對航空業產生興趣，轉而在畢業時到中東航空公司擔任機艙服務員。其段一次在澳洲的飛行體驗，更讓她法忘記飛行的感覺，要立志成為機師。作為女性機師，她笑言心理和生理上面對的挑戰很多，「既然是我們熱愛的，想做的一件事，那我們都要盡最大的可能去做成功」。



國泰航務董事甘沛恩（Captain Chris Kempis）說，見習機師培訓計劃（Cadet Scheme）自2023年走出香港，開放予內地居民申請，至今已有60名來自內地的見習機師培訓計劃學員，從超過750名申請人中挑選出來，部分更已成為合資格的機師。



國泰在2023年對內地居民開放申請見習機師培訓計劃。（董素琛攝）

廉荦（右）曾在大學畢業後，在中東航空公司擔任機艙服務員。（董素琛攝）

自參與飛行體驗後難忘飛行感覺 立志做機師

現年30歲的廉荦，來自黑龍江。她於香港浸會大學修讀國際新聞文學士，大學時受到同專業師兄的啟發，對航空業產生興趣，繼而放棄到美國攻讀研究生，並在中東的航空公司搭任過機艙服務員。她說，在中東航空公司擔任機艙服務員期間，結識到很多啟發人心（inspiring）的飛行員，讓她也希望有日可成為其中一員。她更在一次在機師朋友的建議下，在澳洲參加過飛行體驗，自此無法忘記飛行的感覺，立志成為一名機師。

廉荦從中東航空公司離職後，便前往南非考取商業機師執照。不過，當時處於疫情階段，航空公司均暫停招聘機師，她於是在當地一家中國企業的中東分公司從事行政工作，同時持續尋找重返航空業的工作機會。她說自2018年起便有留意國泰的招聘，認為該公司是一間國際化的公司，故於2023年疫情過後，機緣巧合得知國泰對內地居民開放見習機師培訓計劃，便提交申請。

「我覺得沒有甚麼是不可以征服的」

廉荦坦言，自己始終來自不同的學科背景，對學習感到困難，她特別提到要在短時間內完成多達15項的香港民航處考試。廉荦現時是國泰航空的二副機師，在本年5月開始正式執飛航班，首班航班由香港飛往多倫多。她說「不管是生理上還是心理上，我覺得作為一名女性飛行員，我們當然受到的挑戰很多，但是我覺得沒有甚麼是不可以征服的，既然是我們熱愛的行業...... 既然是我們熱愛的，想做的一件事，那我們都要盡最大的可能去做成功」。

孫鈺明（左）希望在國泰慢慢一步步由現時二副機師，升至機長的職位。（董素琛攝）

另一位，國泰航空內地見習機師畢業生，現年30歲的孫鈺明，於2017年畢業在維吉尼亞理工大學的電子工程及電腦工學科。在投考見習機師前，他任職於國泰航空北京辦事處5年半時間，是一名機械員。他表示，從他第一次見到一架A380客機從北京起飛時，便啟發了他想要進入航空業的心。在2023年，國泰開放見習機師培訓計劃於內地招聘，他便決定申請。

孫鈺明在今年4月時完成了航線檢查（Line Check），正式開始成為二副機師執勤，首班航班從香港飛到舊金山。他提到未來職業規劃，希望在國泰慢慢一步步由現時二副機師，升至機長的職位。

廉荦（左）、孫鈺明（右），為國泰見習機師培訓計劃的首批內地畢業生。（董素琛攝）

國泰航務董事甘沛恩（Captain Chris Kempis）說，見習機師培訓計劃（Cadet Scheme）自2023年開放予內地居民申請，至今已有60名來自內地的見習機師培訓計劃學員。（董素琛攝）

國泰航務董事甘沛恩（Captain Chris Kempis）說，在2023及2024年，國泰花費大量資源與時間專注在疫後的重建與成長，但到2025年，國泰開始穩定下來，有足夠的機師、航機數量及整體資源，指公司現在處於新一階段（We are into a different part of our journey）。他說機場三跑道系統讓國泰得以成長，提到公司在兩個月前達成100個航點的里程碑，但公司的發展不會就此停止。

國泰航務董事：逾750名內地申請者中選60名學員

甘沛恩說，見習機師培訓計劃（Cadet Scheme）自2023年走出香港，開放予內地居民申請，至今已有60名來自內地的見習機師培訓計劃學員，部分更已成為合資格的機師；他補充說60名來自內地的學員是從超過750名申請人中挑選出來。他又說，不排除將來有計劃學員會來自其他地方，但指香港和中國內地仍是人才的來源（It’s possible that we could have other cadets from beyond Chinese mainland but our clear focus is Hong Kong and the Chinese mainland for this source of talent）。