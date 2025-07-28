十大營運績效機場排名　香港機場在5000至6000萬旅客類別排名第二

近年不少機場慢慢恢復至疫情前客流量，其中香港國際機場於2024/25財政年度錄得客運量5490萬人次。根據航空資訊機構Aviation A2Z報道，在5,000至6,000萬客流量的機場中，香港機場的規模及營運績效排第二，首名為卡塔爾的哈馬德國際機場。



香港國際機場。（資料圖片）

航空資訊機構Aviation A2Z列出十大5,000至6,000萬客流量的機場，其中香港排名第二。

文章解釋，香港國際機場是國泰航空、香港航空和廉價航空公司香港快運的主要基地。此外，中國國航、中國東方航空和中國南方航空等内地航空公司也頻繁前往香港機場。機場還有長程固定航線，如阿聯酋航空、卡塔爾航空、英國航空、漢莎航空和法國航空。

香港國際機場2024/2025財政年度客運量達5,490萬人次，較去年同期增長21.6%。文章指出，香港機場強大的本地需求和國際連通性，使其成為2025 年最佳表現機場之一。

排名首位為卡塔爾哈馬德國際機場。（卡塔爾哈馬德國際機場FB圖片)

十大機場中，首名為卡塔爾的哈馬德國際機場，2024年客流量達5,270萬人次，是全球最廣泛的航空網絡之一的核心地帶，涵蓋飛往除南極以外的所有洲的直飛航線。

之後按順序為香港國際機場、印尼的蘇加諾-哈達國際機場、德國法蘭克福機場、美國西雅圖塔科馬國際機場、泰國素萬那普國際機場、美國舊金山機場、馬來西亞吉隆坡國際機場 、巴塞隆納機場、孟買賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉傑國際機場。