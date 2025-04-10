Skytrax全球最佳機場排名：新加坡樟宜機場第13次登頂　香港升5位

航空顧問公司Skytrax周三（4月9日）頒布2025全球最佳機場大獎，宣布新加坡樟宜機場（Changi Airport）第13次被評為全球最佳機場，並榮獲全球最佳機場餐飲獎、全球最佳機場洗手間獎和亞洲最佳機場獎。香港國際機場排名第6，較去年排名上升5個名次。



頒獎儀式在西班牙馬德里舉行，樟宜機場集團董事長任錦榮表示，機場很榮幸第13次獲得獎項。

航空顧問公司Skytrax公布「2025年全球最佳20機場」。（worldairportawards.com）

為了讓旅客體驗機場內部各種設施，樟宜機場推出了提前辦理登機手續的服務，允許乘客在航班起飛前48小時托運行李，以便在機場消磨時間。

樟宜機場內設有著名的「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport）商場，這是一座以自然為主題的娛樂、零售綜合設施，包括多個室內花園（含一座蝴蝶園）和世界上最大的室內瀑布、40米高的「雨漩渦」（Rain Vortex）。

新加坡樟宜機場。（01製圖）

本次公布的全球前20最佳機場中，同樣在亞洲的包括：第3名日本東京羽田機場、第4名韓國仁川機場、第5名東京成田機場，第6名香港國際機場。其中香港機場由去年的第11名晉升5個名次。