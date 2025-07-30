黑雨｜無超前部署惹批　天文台：雷雨區本地發展　隨機性大難預測

昨日本港多區下暴雨，天文台於昨早8時05分發出黃雨警告信號，9時10分再改發黑雨。不少市民於發出黑雨前已經外出工作，批評天文台未能提前預測雨勢發展。



天文台助理台長鄭元中今早出席在電台節目中解釋，由於暴雨發展較隨機，加上昨日的雷雨區在香港上空發展及停留，較難計算其發展情況。他指理解市民感受，但以現今科技之下，「本地發展」的暴雨難以提前預測，若要在發出黃雨一刻，清楚預告有黑雨是不可能。



天文台助理台長鄭元中表示，昨日的雷雨區在香港發展，並於本地東南地區停留較長時間，因此仍然更加難掌握其發展。（資料圖片/何倩瑜攝）

雷雨區空間只有約10公里 難預測範圍和時間

天文台助理台長鄭元中指，完全理解市民感受。他解釋由於雷雨的發展與颱風不同，雷雨區的空間只有約10公里，舉例以每小時50公里車速，即約10分鐘車程，相比200至300公里大的颱風，更難預測其影響範圍和時間。他又指暴雨發展較隨機，天文台於昨日發出黃雨時，亦未能預計到需要改發黑雨，「幾時係邊到會出現暴雨，科技上有限制。」

昨日全港多區下大雨，天文台一度發出黑雨。（資料圖片/廖雁雄攝）

黑雨生效時，環翠停車場水深及膝。（資料圖片/廖雁雄攝）

鄭元中繼續解釋，暴雨分為不同種類，部分會移動的暴雨，由於可透過其生長地、移動時間等因素計算其發展情況，因此較容易預測。但昨日的雷雨區在香港發展，並於本地東南地區停留較長時間，因此仍然更加難掌握其發展。他表示，事件反映「科研仍然係好需要加強嘅情況。」