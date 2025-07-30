海嘯｜香港逾70年錄9次引發水位異常　全與須發出海嘯警告有距離

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，日本沿岸多地發布海嘯警報。香港天文台下午1時30分發出「海嘯報告」，指若海嘯持續，將會於今日下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約0.1米或以下，對香港影響很小。



根據香港的海嘯警報系統，如預料南海或太平洋發生的強烈地震會引發海嘯，導致香港受顯著海嘯 (即海嘯高度比正常水位高出0.5米或以上) 影響，而預計海嘯會在三小時內抵達香港，天文台會發出「海嘯警告」，如香港可能受海嘯影響但預料香港的海嘯不顯著，天文台亦會發出「海嘯報告」通知市民。



翻查資料，香港曾經9次記錄得海嘯引發的輕微水位異常，導致水位在正常潮位以上高度最高的一次在1988年6月24日，當年呂宋海峽地震，令海嘯高度比正常水位高出0.3米，但與須發「海嘯警告」的0.5米仍有距離。



香港曾經9次記錄得海嘯引發的輕微水位異常。(天文台圖片)

海嘯侵襲日本東太平洋沿海，日本北海道上空的直播畫面。（NHK）

天文台：菲律賓群島及台灣阻隔大部份太平洋海嘯

香港天文台網頁指，大部份海嘯由海底地震所引致，由於香港的地理位置，菲律賓群島及台灣阻隔了大部份太平洋發生的海嘯，使它們不能直達香港。雖然海嘯可透過折射抵達，但它們的能量會大大減弱。因此，香港受嚴重海嘯影響的機會不大。

網頁指，當地震發生並可能引發海嘯時，天文台會時刻留意太平洋海嘯警報中心（PTWC）及南中國海區域海嘯預警中心（SCSTAC）發出的有關消息，並密切注意西太平洋、南海和本港境內水位監測站所錄得的水位變化。

「海嘯警告」與「海嘯報告」大不同

根據香港的海嘯警報系統，如預料南海或太平洋發生的強烈地震會引發海嘯，導致香港受顯著海嘯 (即海嘯高度比正常水位高出0.5米或以上) 影響，而預計海嘯會在三小時內抵達香港，天文台會發出「海嘯警告」，如香港可能受海嘯影響但預料香港的海嘯不顯著，天文台亦會發出「海嘯報告」通知市民。