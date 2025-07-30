收賄23萬元助承辦商中標Donki翻新項目　顧問公司職員被判囚3個月

41歲設計顧問公司職員早前收賄逾23萬元，協助工程承辦商中標連鎖超市「日本唐吉訶德」（Donki）澳門店，及連鎖藥妝店「東京生活館」一間九龍分店的翻新項目，涉及工程費用共逾2,500萬元。她早前承認一項串謀代理人接受利益罪名，今（30日）在九龍城裁判法院被判入獄三個月。



41歲設計顧問公司職員早前承認收賄逾23萬元，協助工程承辦商中標兩間店鋪的翻新項目。她早前承認一項串謀代理人接受利益罪名，今（30日）在九龍城裁判法院被判入獄三個月。（資料圖片／蘇煒然攝）

案情指，設計顧問公司亞洲創造於2019年獲判授兩個店舖翻新項目，包括連鎖超級市場「日本唐吉訶德」（Donki）的澳門店，以及連鎖藥妝店「東京生活館」一間九龍分店。當時任職該公司市場推廣主任的彭嘉倩，負責協調工程承辦商及安排招標工作，並就該兩個翻新項目，提交報價單及標書予亞洲創造或Donki甄選。

她承認於2019年6月至2022年1月期間，從兩間裝修公司，即創崎設計建材工程有限公司及富銘工程有限公司的三名代表接受賄款逾23萬元，以協助對方取得Donki及「東京生活館」的店舖翻新項目。

彭嘉倩獲亞洲創造委派協助Donki安排招標，並將五份接獲的標書供Donki甄選。Donki最終向富銘工程判授項目，並於項目完成後，向富銘工程支付工程費用逾2,340萬元。彭嘉倩承認曾就該項目的招標面試向富銘工程代表提供建議。

就「東京生活館」項目，亞洲創造接獲兩份裝修公司的報價單，並根據彭嘉倩的推薦，向創崎判授有關工程。亞洲創造於工程完成後向創崎支付工程費用170萬元。

她早前承認一項串謀代理人接受利益罪名。裁判官陳志輝判刑時指，以六個月為量刑起點，考慮到被告認罪、其背景報告及已償還涉案賄款金額予前僱主，遂將刑期扣減至三個月。

同案另外三名被告，即創崎董事及股東李寶華、創崎前工程監督彭慧賢，以及富銘工程營運者翁楚智，早前否認一項串謀代理人接受利益罪名。三人的案件訂於11月27日進行審前覆核。