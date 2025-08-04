今日新聞8分鐘｜九巴未拉實手掣溜前｜澳門私家車撞欄釀3死4重傷

暴雨．最新消息｜天文台料明日天氣不穩 初時部分地區雨勢特別大

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】活躍西南季候風，正為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。天文台周一（4日）清晨首度發出黃色暴雨警告信號，至早上9時取消。相隔約一個半小時後，天文台於10時25分再度發出黃雨，再於約兩小時後，即下午12時20分改發紅色暴雨警告，而紅色暴雨警告維持逾1小時後，於下午1時25分改回黃色暴雨警告，至3時15分取消。

大角咀火鍋店疑遭爆竊 收銀機近萬元現金不翼而飛 警到場調查

大角咀一間火鍋店懷疑遭爆竊。今日（4日）下午12時16分，警方接獲嘉善街36號一名火鍋店職員報案，指開舖時發現收銀機內的現金不翼而飛。警員到場調查，發現收銀機內近萬元現金被盜，案件由旺角警區刑事調查隊第八隊接手跟進。

現場消息指，餐廳門口設有閉路電視，嘉善街及福澤街前後門互通，初步懷疑賊人從福澤街門口進入偷走現金。

有片｜新蒲崗九巴疑未拉實手掣溜前 車長救車無果撞車 乘客驚呼

新蒲崗今午（3日）於20分鐘內，接連發生兩宗九巴車禍；其中一車長疑未拉實手掣肇禍。下午2時50分，一輛13D九巴沿太子道東駛往觀塘方向，在譽港灣對開埋站時，被一輛專線小巴撞倒。20分鐘後，後方一輛1A九巴收掣不及撞前，幸兩宗意外均無釀傷亡。13D巴士52歲男車長、小巴84歲男司機及1A巴士50歲車長亦無受傷。

涉事1A九巴出事影片，事後在網上瘋傳。當時13D及小巴停在事故現場，1A埋站後開車時，恰巧有兩名男女截車，其中女方攜有手拉車，車長做手勢示意，並停車及離開駕駛室協助。惟他離開司機位後、手按上客位頂部黃色掣手動開門時，巴士隨即溜前。車長救車無果，巴士直撼向13D右邊車尾，登時擋風玻璃爆裂，車上傳出一片驚呼聲，最後乘客獲安排落車。上載片段的網民稱：「聽到司機話手掣拉唔實搞到溜前。」

澳門友誼大馬路私家車疑超載掃欄 3死4重傷 死者包括20歲女司機

澳門發生嚴重交通意外。今日（4日）早上6時許，一輛私家車在友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台失控撞欄，車上5男2女（19至21歲）嚴重受傷，分別被送往鏡湖醫院及山頂醫院搶救，其中女司機及兩名男乘客（均20歲）證實不治；其餘4人仍在搶救中。據了解，死傷者全為澳門人士。

現場可見，涉事私家車車頭嚴重變形，消防救出車內傷者；路邊多個鐵欄、指示牌及石級等亦被撞毀，有石牆被撞爛、水管爆裂。據了解，涉事私家車由皇朝布魯塞爾街停車位出發，經孫逸仙大馬路，由行車天橋進入友誼大馬路；途至友誼大馬路、近水塘看台時失事。澳門治安警初步相信私家車超載，現正調查意外原因。

短命餐廳｜長沙灣福哥茶記開張2日即停業 街坊：不驚訝會結業

日前網上流傳長沙灣元州街有一間餐廳，開張兩日便宣佈停業裝修。記者周日（3日）到該餐廳「福哥茶記」現場觀察，該店沒有營業，落了鐵閘，外面柱上貼有「內部裝修整改」告示，有操普通話女子在內執拾物品，當記者上前詢問時則拒絕回應。

有街坊表示，該店上手為「廣東燒味」，因為舖租昂貴而選擇結業並轉讓，後來一位內地人接手經營，改名「福哥茶記」。有附近菜檔員工指，早前開張時有食過該餐廳的早餐，認為以該店的味道，加上價錢不便宜，不驚訝會結業。

將軍澳中心深仔記願加租仍不獲續約 食客惋惜：傳統美食買少見少

香港土地寸金尺土，不少商戶因敵不過昂貴舖租無奈結業，但有食肆自願加租，仍不獲續約。位於新鴻基地產將軍澳中心的連鎖老牌麵店「深仔記」貼出通告指，該店「業績超然」，願意加租續約，但業主拒絕，故將於8月下旬結業。《香港01》已向商場查詢。

今日（3日）下午1時30分，深仔記店內滿座，店外排起長龍，有深仔記常客認為不公，指「有什麼理由（願意）加租都不續租」；亦有食客感到惋惜，表示傳統美食「買少見少」，又指食肆結業是現今趨勢。

航母編隊遠赴西太平訓練 戰鬥機首次起飛查證無人機畫面公開

央視近日公布《攻堅-矢志強軍向一流》紀錄片，首度公開海軍遼寧艦、山東艦航母編隊在今年6月赴西太平洋開展遠海遠洋訓練期間，戰鬥機首次起飛查證無人機。

香港少林寺公司註冊地址是尖沙咀海景大廈到一個單位，單位業主為另一董事、香港少林寺住持釋延常，2003年用200萬元購入單位，當時釋延常以美國護照登記。

有片｜四川家長稱小米兒童電話手錶突自燃 火花四濺兼冒煙

內媒《齊魯晚報》報道，7月28日，一位四川家長表示，他家放在桌上的小米米兔兒兒童手錶無故自燃，幸好並未造成人員傷亡。小米客服回應指，需要將手錶送至維修中心檢測。