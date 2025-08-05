黑雨．交通消息｜港鐵大埔墟站B出口關閉　黃大仙站部份出口停用

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告，並預告至少維持至今早9時。港鐵於清晨公布，由於大埔墟站外路面水浸，該站B出入口暫時關閉；深水埗A2出入口、彩虹站A1出入口、黃大仙站B3出入口暫時關閉，以便作防護措施。



8月5日07:12雷達圖顯示，雷雨帶覆蓋港島，全港在雨區內。（天文台圖片）

【08:40】受沿線道路嚴重水浸或山泥傾瀉影響，九巴路線51 [荃灣（如心廣場）- 上村（循環線）] 及 94 [西貢 ⇌ 黃石碼頭] 將臨時暫停服務；下列九巴路線則須臨時改道：

九巴：路線79K [上水 ⇌ 打鼓嶺（松園下）]：來回程臨時取消孔嶺村至竹園各站。

【08:10】九巴公布，受沿線道路嚴重水浸或山泥傾瀉影響，九巴路線51 [荃灣（如心廣場）- 上村（循環線）] 及 94 [西貢 ⇌ 黃石碼頭] 將臨時暫停服務；

下列九巴路線則須臨時改道：

路線64K [元朗（西）⇌ 大埔墟站]、

65K [梧桐寨（白牛石）→ 大埔中心]、

73 [粉嶺（華明）⇌ 大埔工業邨]、

73A [粉嶺（華明）⇌ 愉翠苑]、

73B [全安路（那打素醫院） - 上水（循環線）]及

74C [大埔（九龍坑）→觀塘碼頭] 來回程臨時取消康樂園至帝欣苑各站



【07:57】因⽔浸，下列路段須暫時封閉﹕

-由荃錦交匯處通往象鼻山路(往城門隧道方向)的支路的全線

-青山公路－葵涌段(往九龍方向)近梨木道的部份⾏⾞線

-青山公路－汀九段(來回方向)近金麗苑的全線

-朗天路(往天水圍方向)近青山公路-屏山段的部分行車線



以下道路已經解封：

-吐露港公路(往上⽔⽅向)近梅樹坑的部份⾏⾞線

-南運路(來回⽅向)近⼤埔墟港鐵站的全線



受影響巴士路線如下：

九巴

暫停行駛：51、94

改道行駛：71A、72、72A、73A、74A、74X、77K、79K

因惡劣天氣，以下渡輪/街渡服務已經暫停服務。

翠華船務（香港）有限公司已經暫停服務：

-香港仔—北角村—榕樹灣

-愉景灣—坪洲/聖母神樂院

-馬料水-塔門

-塔門-黃石碼頭



▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼



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【07:13】運輸署：部份路段因⽔浸須暫時封閉，包括：

-由荃錦交匯處通往象鼻山路(往城門隧道方向)的支路的全線；

-南運路(來回⽅向)近⼤埔墟港鐵站的全線；

-吐露港公路(往上⽔⽅向)近梅樹坑的部份⾏⾞線；

-朗天路(往天水圍方向)近青山公路-屏山段的部分行車線。



【06:31】港鐵：由於大埔墟站外路面水浸，B出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口。由於預料會有大雨，部份車站出入口暫時關閉以便作防護措施，包括深水埗A2出入口、彩虹站A1出入口、黃大仙站B3出入口，請市民使用其他出入口。

運輸署亦公布，接獲港鐵公司通知，由於天氣情況惡劣，香港西九龍站C出入口暫時關閉以作預防措施，請使用其他出入口。

【06:31】運輸署：由於惡劣天氣，翠華船務（香港）有限公司的以下渡輪服務已經暫停服務：香港仔—北角村—榕樹灣；愉景灣—坪洲/聖母神樂院。

【06:27】運輸署：部份路段因⽔浸須暫時封閉，包括：

-由荃錦交匯處通往象鼻山路(往城門隧道方向)的支路的全線；

-南運路(來回⽅向)近⼤埔墟港鐵站的全線；

-吐露港公路(往上⽔⽅向)近梅樹坑的部份⾏⾞線。

