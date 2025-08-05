黑雨｜天文台總部錄355.7毫米雨量　破141年八月單日最高雨量紀錄

天文台今早（5日）發出黑色暴雨警告信號，至今已維持至少11個小時。天文台下午表示，截至下午2時，天文台總部已錄得355.7毫米雨量，打破了自1884年，即141年以來八月份單日雨量最高紀錄。天文台預測，本港地區今日下午及晚間天陰，有大驟雨及強烈狂風雷暴，稍後雨勢逐漸減弱。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。



截至下午2時，天文台總部已錄得355.7毫米雨量，打破了自1884年，即141年以來八月份單日雨量最高紀錄。（梁鵬威攝）

天文台下午2時45分表示，活躍西南季候風及高空擾動正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。截至下午2時，天文台總部已錄得355.7毫米雨量，打破了自1884年以來八月份單日雨量最高紀錄。

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天文台預測本港地區下午及今晚天陰，有大驟雨及強烈狂風雷暴，稍後雨勢逐漸減弱。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風；展望明日天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大。天文台又預計周四驟雨逐漸減少，隨後兩、三日部分時間有陽光及酷熱。