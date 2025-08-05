今日新聞8分鐘｜菲律賓男捱的士撞斃｜黑雨11小時多處水浸冧山泥

黑雨．有片｜港島西多處水浸 山道成「激流」 多地現「奶茶河」

黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至今上午11時。天文台指，中西區及離島區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，可能出現嚴重水浸。社交平台流傳港島西區多處水浸的影片，其中大量雨水由山道順流而下，被網民形容為「激流」，並指連山道天橋亦水浸。

另外，士美菲路、薄扶林道亦有大量黃泥水及水浸；有網民亦拍攝到加多近街、域多利道及加惠民道一帶有水浸，並指已變成「奶茶河」。而瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，急症室服務受到影響。

暴雨．最新｜天文台5:05直接改發黃雨警告 黑雨長達11小時15分鐘

【天氣／明天的天氣／hko／天文台／暴雨警告／黑雨要上班嗎】受活躍西南季候風及高空擾動影響，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，香港天文台周二（5日）清晨5時50分改發黑色暴雨警告，於下午5時05分結束，天文台改發黃雨警告，但指本港仍有驟雨，初時雨勢有時頗大。這個「長命黑雨」長達11小時15分鐘。

黑雨｜港人搏命上班片瘋傳！過激流、巴士分紅海：為返工去到幾盡

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港今日暴雨不斷，天文台兩度發出黑色暴雨警告（黑雨）信號，多區雨量更超過100毫米，多處水浸現「激流」。然而惡劣天氣無阻港人上班決心！本港網絡瘋傳港人黑雨各出奇謀上班影片，有的在激流中涉水而行，也有港人乘坐化身成「船」的巴士在水浸道路中奔馳，即使泥水湧入車廂仍「勇往直前」。

畫面令網民震驚，「為咗返工你可以去到幾盡？」、「辛苦晒，respect所有極端天氣要返工嘅朋友」。

荃灣如心酒店奪命車禍｜菲律賓男遊客離港前捱的士撞 昏迷送院亡

荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒剷上行人路，據報一名外籍男子在意外中嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，其後證實不治。

現場消息指，死者為35歲菲律賓籍男子，他與數名朋友來港旅遊，今日退房準備離港，在酒店大堂地下上落客區被的士直撞重創。的士司機輕傷，由救護車送仁濟醫院治理。

有片｜何文田九巴車長遭起飛腳大力踢頭毆打 施襲男乘客逃去

何文田發生有巴士車長遇襲。今午（4日）約3時半，一輛2A線九巴駛經亞皆老街近太平道時，據報姓黃（25歲）男車長被一名男乘客襲擊，施襲者逃去無蹤，車長停車及報警。車長頭、口受傷，由救護車送往廣華醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」處理，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，正追緝一名年約60多歲的涉案男乘客歸案。

消息稱，車長因未有為意疑犯正在候車，有人見登車與其爭執，並拍跌車長的iPhone及打人，施襲後便逃去無蹤。網上流傳影片顯示，九巴車長被打至坐在亞皆老街與太平道交界路邊，傳出高呼聲：「你唔好走呀！」一名身穿黑色綠邊短袖上衣和短褲的男子站在車長身旁，邊爆粗大叫「X你老X」，邊起飛腳猛踢車長面部。車長被踢至向後倒，施襲男子隨即轉身離去，多名途人在旁圍觀。

輸入外勞｜淨康集團無合理理由拒聘本地求職者 一年內不准申外勞

政府自2023年9月起推出補充勞工優化計劃，首次有公司被「行政制裁」。勞工處今（4日）指，淨康集團有限公司早前參與計劃，在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。勞工處實施制裁，7月31日起一年內拒絕處理該公司提交的輸入勞工申請，並中止處理其已提交的申請。