WhatsApp推防詐騙新功能免入可疑群組　非朋友邀請可先查對方背景

【詐騙／WhatsApp／WhatsApp群組詐騙／WhatsApp安全概覽】WhatsApp「白撞群組」猖獗，有騙徒隨機拉市民入詐騙投資群組。WhatsApp宣布推出全新安全概覽功能，當用戶被非聯絡人加入新群組時，系統將先顯示安全概覽，協助用戶掌握群組關鍵資訊與安全提示，毋需查看對話內容便可選擇立即退出群組。



WhatsApp指，若用戶認為該群組可能是由認識的人所建立，也可進一步查看對話內容，在正式加入前，群組通知將維持靜音狀態。WhatsApp指，今年頭六個月，WhatsApp與Meta的安全團隊已偵測並封鎖超過680萬個與詐騙集團相關的帳戶。



WhatsApp宣布推出全新安全概覽功能，當用戶被非聯絡人加入新群組時，系統將先顯示安全概覽。（WhatsApp提供）

WhatsApp稱，騙徒可能從其他平台發起對話，再引導用戶轉移至WhatsApp繼續聯絡，因此平台正計劃擴展「說明卡」功能，當用戶與非聯絡人對話時，系統會主動顯示對方的背景資訊，協助用戶在對話初期掌握更多資訊，提升辨識詐騙的能力。

WhatsApp指，今年頭六個月，WhatsApp與Meta的安全團隊已偵測並封鎖超過680萬個與詐騙集團相關的帳戶。（Getty）

「安全概覽」功能可毋需查看對話內容便可選擇立即退出群組

WhatsApp宣布推出全新「安全概覽」功能，當用戶被非聯絡人加入新群組時，系統將先顯示安全概覽，協助用戶掌握群組關鍵資訊與安全提示，毋需查看對話內容便可選擇立即退出群組。

用戶正式群組加入前 群組通知將維持靜音狀態

若用戶認為該群組可能是由認識的人所建立，也可進一步查看對話內容。在正式加入前，群組通知將維持靜音狀態。

擬擴「說明卡」功能 用戶與非聯絡人對話將主動顯示對方背景資訊

WhatsApp指，騙徒亦可能先從其他平台發起對話，再引導用戶轉移至 WhatsApp 繼續聯絡。為應對此類情況，WhatsApp正計劃擴展「說明卡」功能，當用戶與非聯絡人展開對話時，系統將主動顯示對方的背景資訊，協助用戶在對話初期掌握更多資訊，提升辨識詐騙的能力。

WhatsApp與Meta上半年封鎖逾680萬個與詐騙集團相關帳戶

WhatsApp指積極打擊主要在東南亞地區，由有組織犯罪操控並涉及強迫外勞的詐騙集團。今年首六個月，WhatsApp與Meta的安全團隊已偵測並封鎖超過680萬個與詐騙集團相關的帳戶。

WhatsApp官方保護帳戶安全建議：

．私隱檢查：調整私隱設定並設定誰可以聯絡您、查看您的上線狀態，以及是否允許被加入群組。

．啟用雙重驗證：開啟雙重驗證以防止帳戶被盜用。

．封鎖與檢舉：及時封鎖與舉報可疑帳戶。

．查閱說明卡：在回覆陌生聯絡人或群組前，仔細查看相關說明卡內容。

．將未知來電設為靜音：當接到未知號碼的來電時，手機將不會響鈴，降低受到電話詐騙的風險。

．使用官方應用程式：確保下載並使用 WhatsApp 官方版本，以避免遭受仿冒應用程式的威脅。

