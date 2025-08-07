大國藥妝香港開幕｜東京直擊10款人氣商品售價　有商品香港貴137%

【大國藥妝香港／日本藥妝／零售業】日本知名連鎖藥妝店「大國藥妝」攻港，位於尖沙咀的首間海外分店今日（7日）開幕。《香港01》日前在東京淺草寺的分店，隨機抽取10款商品，再根據當日匯率對比兩地價格，發現不同商品差距介乎12.7%至137%不等，當中又以化妝品或日用品的定價較高，甚至有一款商品超出日圓兌港元10算出售。



換言之，即使香港店新開業首兩周推出全單85折優惠，仍然不及飛往日本購物便宜。下文將逐一列出10款商品的價格。



大國藥妝｜選址尖沙咀金馬倫道開設海外首店

日本藥妝店一直以來深受港人及內地旅客歡迎，其中大國藥妝1957年在大阪成立，以價廉物美見稱，其後陸續擴張至約160間門店。（歐陽德浩攝）

日本藥妝店一直以來深受港人及內地旅客歡迎，其中大國藥妝1957年在大阪成立，以價廉物美見稱，其後陸續擴張至約160間門店。該品牌首間海外店選址尖沙咀金馬倫道今日（7日）開幕，店內引入超過5,000款日本商品，包括多款化妝品、日用品、零食及保健品等。

大國藥妝香港首店昨日開放予傳媒參觀，商品價格曝光後，《香港01》記者隨即在東京淺草寺的大國藥妝分店，隨機抽取10款商品，按今日的匯率換算，再退回消費稅的價格，以對比港日兩地的價格。

大國藥妝｜港日價格差距介乎12.7%至137%不等

經換算後可發現，大國藥妝香港店並無統一的定價標準，視乎不同的商品，兩地價格差距介乎12.7%至137%不等，當中以化妝品或日用品的定價較高，甚至有商品超出日圓兌港元10算出售。換言之，即使香港店新開業首兩周推出全單85折優惠，但大部份商品價格仍高於日本。

下文將逐一列出10款商品的價格，惟讀者須留意，由於大國藥妝日本各店的定價或有差異，因此下文只供參考之用。

大國藥妝｜10款商品價格一覽 淚袋爆誕香港貴逾七成

1. MegPhythm 蒸氣溫熱眼膜柚子香味5片裝

MegPhythm 蒸氣溫熱眼膜柚子香味5片裝，大國藥妝香港首店定價36.9港元，東京淺草分店售398円，折合約21.19港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價36.9港元，東京淺草分店售398円，折合約21.19港元，即香港定價貴當地74.1%，可理解為約以日圓兌港元9算出售。

2. Eye Holic 淚袋爆誕遮瑕雙頭筆

Eye Holic 淚袋爆誕遮瑕雙頭筆，大國藥妝香港首店定價109港元，東京淺草分店售1,180円，折合約62.82港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價109港元，東京淺草分店售1,180円，折合約62.82港元，即香港定價貴當地73.5%，可理解為約以日圓兌港元9.5算出售。

3. LION 休足時間清涼舒緩貼片

LION 休足時間清涼舒緩貼片，大國藥妝香港首店定價55港元，東京淺草分店售580円，折合約30.88港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價55港元，東京淺草分店售580円，折合約30.88港元，即香港定價貴當地78.1%，可理解為約以日圓兌港元9.5算出售。

4. KOJI SPRING HEART 眉筆（各色）

KOJI SPRING HEART 眉筆，大國藥妝香港首店定價39港元，東京淺草分店售458円，折合約24.41港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價39港元，東京淺草分店售458円，折合約24.41港元，即香港定價貴當地59.8%，也可理解為約以日圓兌港元8.5算出售。

5. D-UP 絲滑特濃防水眼線液（各色）

D-UP 絲滑特濃防水眼線液（各色），大國藥妝香港首店定價95港元，東京淺草分店售1,500円，折合約79.95港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價95港元，東京淺草分店售1,500円，折合約79.95港元，即香港定價貴當地18.8%，也可理解為約以日圓兌港元6.5算出售。

6. ORA2 ME 口氣清新噴霧（各味）

ORA2 ME 口氣清新噴霧，大國藥妝香港首店定價25港元，東京淺草分店售198円，折合約10.55港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價25港元，東京淺草分店售198円，折合約10.55港元，即香港定價貴當地1.37倍，也可理解為超出日圓兌港元10算出售。

7. DHC 持續型維生素C（60日份量）

DHC 持續型維生素C（60日份量），大國藥妝香港首店定價39.9港元，東京淺草分店售640円，折合約34.1港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價39.9港元，東京淺草分店售640円，折合約34.1港元，即香港定價貴當地17%，也可理解為為約以日圓兌港元6算出售。

8. 花王Laurier樂而雅25CM衞生巾17片裝

花王Laurier樂而雅25CM衞生巾17片裝，大國藥妝香港首店定價39.9港元，東京淺草分店售398円，折合約21.21港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價39.9港元，東京淺草分店售398円，折合約21.21港元，即香港定價貴當地88.1%，也可理解為約以日圓兌港元10算出售。

9. 元祖提拉米蘇巧克力392克

元祖提拉米蘇巧克力392克，大國藥妝香港首店定價148.9港元，東京淺草分店售2,480円，折合約132.14港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價148.9港元，東京淺草分店售2,480円，折合約132.14港元，即香港定價貴當地12.7%，也可理解為約以日圓兌港元6算出售。

10. KABA 雙層軟糖（蘋果及藍莓味）

KABA 雙層軟糖（蘋果及藍莓味），大國藥妝香港首店定價9.9港元，東京淺草分店售118円，折合約6.29港元。（歐陽德浩攝）

大國藥妝香港首店定價9.9港元，東京淺草分店售118円，折合約6.29港元，即香港定價貴當地57.4%，也可理解為約以日圓兌港元8算出售