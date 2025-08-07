如心酒店車禍｜的士司機設強制退休年齡掀討論　你點睇？來投票

荃灣如心酒店門口周二（5日）發生奪命車禍，一名35歲菲律賓籍男遊客被一輛懷疑失控的的士高速猛撞，搶救後不治，80歲男的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。慘劇再次引來社會對高齡的士司機身體情況的關注，除收緊包括的士司機在內的商用車司機體檢密度，有聲音建議為「商用車輛」司機設強制退休年齡、即年齡上限。



人口老化大趨勢下，無論的士、小巴，抑或日後的合法網約車，老年司機存在肯定迴避不了，港府2023年曾指經初步研究及考慮其他司法管轄區做法，加上醫學及意外數據亦不足以證明司機年齡與交通意外有必然的關係，以及對本地運輸業界人手的影響，建議非一刀切訂立年齡上限。的士司機設強制退休年齡掀討論，你又點睇？《香港01》投票，齊來表態。



截至今年二月底，全香港共有超過21萬人持有有效的士正式駕駛執照，當中逾3.7萬人為70歲或以上，亦有近9.4萬人為60至69歲，分別佔全個行業17.6%及44.5%，兩者相加已過半。兩者涉及交通意外的總數，亦由2021年全年的2,055宗，升至去年的2,672宗，升幅達23%。單是今年首兩個月，兩個年齡組別涉及的交通意外總數為339宗。

現時法例規定，70歲以上商用車司機需每三年體檢一次。政府2023年中曾向立法會交通事務委員會建議，將提交體格證明的年齡門檻由70歲降低至65歲，並改為一年一檢，不過事隔至今超過兩年，仍未有下文。

計程車等商用車司機強制退休年齡不同國家及地區做法：

內地：60歲以上不得駕駛城市公交車、大型客車、重型牽引掛車、中型客車、大型貨車、輪式專用機械車、無軌電車和有軌電車；70 歲以上不得駕駛低速載貨汽車、三輪汽車、輕型牽引掛車、普通三輪摩托車和普通二輪摩托。

台灣：小型車職業駕駛人可繼續執業至70歲。

澳洲、加拿大和英國：沒有設立年齡上限。