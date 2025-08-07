「的士爺爺」現象揭退休保障悲涼　「強制退休」以後他們如何活？

荃灣如心酒店周二（5日）發生奪命車禍，80歲的士司機懷疑自炒剷上行人路，撞死剛一名35歲菲律賓籍男遊客，悲劇除了再引來社會對高齡的士司機身體情況的關注，在相對富裕的香港社會，「七老八十」還要為口奔波，走在馬路虎口，更揭示香港退休保障不足的悲涼。



揸的士難道只為興趣？工聯會理事長、立法會議員黃國直言，我們常常見到「的士爺爺」、「小巴爺爺」，與香港退休保障不足有密切關係，年長市民辛勤多年後應安享晚年，惟現實並非如此。黃國強調面對「強資本、弱勞工」的市場現實，政府不應常以自由市場為藉口不干預，而是應做好平衡角色。



租車司機「打一世工」卻只是自僱，全無退休保障，對於社會有聲音就的士司機建議設立強制退休年齡，有的士司機分會中人稱理解社會關注的士安全，但反問又有幾多人知道不少高齡司機過著餐風飲露日子：「租架車（的士）夜晚搵個露天停車位（免費車位）瞓，唔畀佢哋揸，佢哋可以攞綜緩，但到時無收入連個屋企（的士）都無埋，真係瞓街？」



工聯會理事長、立法會議員黃國直言，為何我們常常見到「的士爺爺」、「小巴爺爺」？這與香港退休保障不足有密切關係。（資料圖片/歐嘉樂攝）

為何常見到「的士爺爺」「小巴爺爺」 保安員清潔工總是白髮霜鬢？

在如心酒店的士車禍後，黃國既為死者感到不幸難過，亦為80歲的士司機仍要為口奔馳而悲哀。黃國認為不要說80歲，其實70歲、65歲都應是安享晚年之齡，反問社會上為何常常見到「的士爺爺」、「小巴爺爺」，而低薪水、長工時的保安員、清潔工，又總是白髮霜鬢的一群？

工聯會黃國：政府不應以自由市場為藉口不干預

黃國直言，退休保障與今次車禍和類似事件有密切關係，年長市民辛勤多年後應安享晚年，惟現實並非如此。他促請當局優化強積金計劃，譬如強積金設有保證回報。他強調，面對「強資本、弱勞工」的市場現實，政府不應經常以自由市場為藉口不作干預，而是應做好平衡角色。

香港的士商會主席黃保強。（資料圖片／林靄怡攝）

80歲黃保強都駕駛的士：每周一日開工14小時

的士商會主席黃保強是「的士爺爺」的一員，雖是4架的士的車主，但現時每周仍要「落場」四至五日，其中一日開工14小時，其餘日子每日開工10小時。入行已57、58年的黃保強剛滿80歲，被問到會否感到吃力，指揸的士多年早已習慣，「無咩辛苦」，又指自己一直都安全駕駛「唔會搏命」，「個牌寫50（公里時速）咪行50，寫70咪行70」。

高齡司機開工原因：有車無人租

至於為何仍開工，他表示近年司機減少導致「有車無人租」，但停車場租金昂貴，為免白付租金，租車司機休息、沒有租賃的時間，他都要自行「落場」開車。

8月5日荃灣如心廣場有的士自炒，牆身被撞毀，多塊瓷磚甩脫，露出支架。（翁鈺輝攝）

荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。（Bosco Chu網上圖片）

的士單頭車主或是租車司機也無退休金

黃保強指，單頭車主或是租車司機也無退休金等一般打工仔的福利，單頭車主當年供一個牌照，就是盼供斷後便可以當退休金用。不過，他提到不少車主到70歲以上的退休年紀，仍未供斷牌照，亦有車主早年供斷牌照後，為應付子女讀書等家庭生活開支，將牌照抵押借貸，故此至今仍在還款。

的士業透露不少高齡司機夜宿的士：強制退休唔畀揸佢哋真係瞓街

另一邊廂，有的士司機分會中人稱理解社會關注的士安全，但反問政府及市民又有幾多人知道不少高齡司機過著近乎餐風飲露日子：「租架車（的士）之後車尾箱載住所有家當，公眾浴室沖涼，夜晚搵個露天停車位（免費車位）瞓，唔畀佢哋揸，佢哋係可以攞綜緩，但無收入，連個屋企（的士）都無埋，真係瞓街？」

的士司機屬自僱人士 沒有僱主為他們月供強積金

不少租車的士司機性質與打工仔無異，但屬自僱人士一群，沒有僱主為他們月供強積金，另一邊廂，保安員、清潔工即使納入強積金網，他們就可安享晚年嗎？黃國認為，強積金是本港退休保障制度的第二支柱，供款的上下限都應作出調整，亦指出目前每月10%（僱主和僱員各自5%）的供款不足以築成保障，應為強積金投資作保證回報。

黃國：香港勞工福利停留在第三世界水平

黃國亦重提，政府曾承諾為低收入僱員代供強積金，惟至今仍未落實，黃國形容香港屬發達經濟體，惟勞工福利等措施停留在第三世界水平。