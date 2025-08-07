冷氣機滴水｜有房屋署外判商沒測試即終結投訴　申訴署倡加強監管

申訴專員公署今日（7日）發表「房屋署對公共屋邨的管理：冷氣機滴水」的主動調查報告指，外判邨與直管邨於2022至24年期間，分別接獲2,826宗和1,049宗冷氣機滴水投訴。



其中一宗個案分析發現，有外判物業管理公司接獲住戶投訴對上兩層單位冷氣機滴水後，多次只派保安員到場視察，在涉事租戶未能安排時間進行冷氣機測試情況下便終結個案，做法未必穩妥。申訴專員公署指，期望房屋署人員及外判管理公司可更有效地管制冷氣機滴水的個案。



申訴專員公署（資料圖片／歐陽德浩攝）

主動調查報告指，房屋署多年來做了大量工作，透過推行冷氣機去水管安裝計劃以及將冷氣機滴水不當行為納入扣分制，成功將冷氣機滴水的問題大幅改善。雖然公屋戶數目不斷增加，但房屋署所收到的投訴由2005年的約18,900 宗下降至近三年（即 2022 至 2024 年）每年平均約 1,300 宗，下降幅度高達 93%，工作成果值得肯定和讚賞。

然而，調查報告同時又指出，外判邨與直管邨於2022至2024年期間，分別接獲2,826宗和1,049宗冷氣機滴水投訴，當中外判邨的冷氣機滴水投訴個案數字從2022年至2024年上升45.5%，而直管邨的冷氣機滴水投訴個案數字則上升20.1%。

調查報告指，於2024年，外判邨的重複投訴佔10.6%，而直管邨則為6.3%，數字均顯示直管邨情況較佳，而外判邨的投訴升幅或重複投訴百分比，均表現稍遜。

申訴專員公署：房屋署無法確定外判服務承辦商有否對冷氣機滴水個案處理不當

該報告又指，就冷氣機滴水個案，房屋署的外判服務承辦商在執行扣分制之前，不時會向違規租戶發出僅屬勸諭性質的提示信，而公署查訊及調查初期，房屋署沒有為發出提示信制訂指引。在2022至2024年期間，外判邨的外判服務承辦商就每宗投訴平均發出兩封提示信，數目超過直管邨的10倍。

有個案顯示，外判服務承辦商多次發出提示信，未能有效令違規租戶糾正冷氣機滴水的問題。而由於由房屋署聘任的外判服務承辦商未必須向房屋署呈報提示信數目，房屋署無法確定外判服務承辦商有否濫發提示信或對冷氣機滴水個案處理不當。

房屋署接獲冷氣機滴水的投訴宗數由2005年約18,900宗下降至2022至2024年每年平均約1,300宗，大幅下降93%（資料圖片/李宇婷攝）

房屋署：冷氣機滴水的投訴宗數已降93% 反映署方多項措施有效處理冷氣機滴水個案

房屋署回覆指，署方已實施多項措施針對公共屋邨冷氣機滴水事宜，包括早於2006年推行冷氣機去水管安裝計劃，為公屋單位裝置冷氣機去水管，方便租戶將冷氣機冷凝水排走；自2008年起將冷氣機滴水納入屋邨管理扣分制的規管，並透過日常巡查及特遣隊巡查跟進租戶冷氣機滴水的情況。

另外，署方運用資訊科技，包括於屋邨推出「巡邏易」試驗計劃，讓前線護衞職員及樓宇監督透過專用手機程式實時報告冷氣機滴水的情況，以便迅速跟進，亦積極探討使用專業科技器材，協助查找滴水源頭。署方接獲冷氣機滴水的投訴宗數已大幅下降93%，由2005年約18,900宗下降至2022至2024年每年平均約1,300宗，佔約80萬公屋租戶的0.16%，反映署方已實施的多項措施有效處理冷氣機滴水個案。

房屋署表示，在2024年12月起進一步實施優化措施，給予租戶5天限期處理冷氣機出現滴水情況，否則會即時採取扣分制措施；並同時提升執管效能，所有公共屋邨的保安監督人員可即場向違規租戶發出「違例事項通知書」。署方會繼續加強職員培訓，以及對外判物業管理公司的監管；並繼續透過不同渠道加強公屋住戶的宣傳教育，提醒租戶定期保養和維修冷氣機。

房屋署發言人說，感謝申訴專員對現行機制和措施提供寶貴意見，會接納有關建議，並會繼續優化工作流程。