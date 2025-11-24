AI教育研討會｜施俊輝：期望跨界別合作　為學校引入更多優質資源

教育局、教育城及數碼港上周六（22日）合辦「人工智能教育研討會系列」，涵蓋主題分享、專題討論、教育科技方案展覽及工作坊，全面展示人工智能在教育領域的創新應用。教育局副局長施俊輝在開幕致辭時表示，非常期望透過跨界別合作及與科企互動協作，展示創新教學示例，為學校引入更多優質共享資源，支援學校推行人工智能教育。



系列活動由在英華書院舉行的「網絡安全工作坊」揭開序幕，由網絡安全咨詢專家深入探討網絡安全案例及攻防演練。其後又在教育城舉行「人工智能論壇」，邀請北京大學人工智能專家，從多角度剖析內地及本港推行數字教育的實況與最新發展。

與數碼港合辦的壓軸項目，涵蓋主題分享、專題討論、教育科技方案展覽及工作坊，全面展示人工智能在教育領域的創新應用。香港大學教育學院和教與學創新中心教授陳嘉玉擔任主講嘉賓，以「教育生態：與人工智能共創教育未來」為題，深入剖析教育工作者應如何適應 AI 時代，重塑教學模式。

身兼數字教育策略發展督導委員會主席的施俊輝在開幕致辭時表示，教育局將持續推動數字教育，期望凝聚教育工作者與各界持份者。他表示，局方非常期望透過跨界別合作及與科企互動協作，展示創新教學示例，為學校引入更多優質共享資源，支援學校推行人工智能教育，同時啟發教師將創新科技融入課堂，提升學與教效能，加強培養學生創新精神。

教育城主席李漢祥表示，教育城自今年起積極升級轉型，從教育資源平台蛻變為推動香港數字教育的「超級聯繫人」，聯繫政策制定者、學術界、科技界、投資界及研究機構，合力構建具香港特色的數字教育生態圈。數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑表示，數碼港將繼續透過培育計劃、加速器、以及策略性合作，培育更多教育科技初創。