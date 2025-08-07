大熊貓｜盈盈樂樂20歲生日獲贈冰蛋糕 入場者可在生日卡簽名祝福
撰文：陶嘉心
大熊貓盈盈和樂樂本月迎來20歲生日，海洋公園今（7日）表示，動物護理團隊將再度聯同Häagen-Dazs，為牠們送上冰蛋糕作為生日禮物。園方又指，在牠們生日該兩天入場，有機會觀賞盈盈、樂樂享受其生日大餐的模樣；至於大熊貓龍鳳胎「加加」和「得得」亦將於本月15日一歲生日，屆時由海洋公園至全港多個角落，整個8月均設有連串大熊貓主題體驗。
海洋公園表示，樂樂將於8月8日生日、盈盈則於8月16日生日，園方為牠們送上冰蛋糕作為生日禮物。冰蛋糕以紫薯、胡蘿蔔、蘋果和新鮮竹葉作主材料，配以巨型竹筍，並製作成「20」字樣，喻意盈盈和樂樂迎來20歲生日。
園方表示，凡在牠們生日該兩天入場，不僅可在生日卡上簽名及送上祝福，更有機會觀賞盈盈和樂樂享受其生日大餐的模樣。此外 ，大熊貓龍鳳胎「加加」和「得得」亦將於8月15日迎來一歲生日。由公園至全港多個角落，整個8月均設有連串大熊貓主題體驗。
