修訂監獄規則｜私飯供應商失生意　星藝廚坊疑結業　20員工遭拖糧

政府上月中刊憲修訂《監獄規則》，廢除候審在囚人士可自備「私飯」的條文，令不少私飯供應商經營雪上加霜。其中位於荔枝角的中菜館、私飯供應商之一「星藝廚坊」傳出結業，有員工表示接獲老闆發出的聲明，指由於暫停私飯供應的實施時間比預期早，不僅失去收入，部份顧客亦要求退款，預計「來回相差60餘萬」，宣告將於今日（8日）起結業。



該員工透露，大部份員工被拖欠薪金，將會向勞工處求助。《香港01》曾致電涉事食肆查詢，惟未能接通。據了解，僱主自上月起拖欠舖租及20多名員工薪資，估計合共約數十萬。目前有10名員工往勞工署尋求協助。



位於荔枝角的私飯供應商「星藝廚坊」傳出結業。(梁曉煒攝)

修例停私飯供應 員工稱較預期提早實施失預算

「星藝廚坊」一名不願具名的員工表示，近日接獲由老闆發出的聲明，提及原以為7月底才暫停私飯供應，不料政府月中刊憲，比預期「早了18天」，導致月底兩個星期失去私飯收入，加上退款，「來回相差60餘萬」，而部份於該兩星期開出的支票須要兌現，形容「真的沒有辨法，還有日後很多問題還未解決」，因此無法繼續經營，宣布將於今日（8日）結業。

聲明亦提及，過往公司資金出問題都會出錢「救公司」，惟「一次一次都失敗，這一次真的沒有辦法了」，又稱對員工難以啟齒，感謝多年來的幫忙。

員工關門「拉閘」，到勞工處求助。(梁曉煒攝)

員工稱老闆無供強積金逾年

記者今早十時到餐廳，有部份員工在場。擔任後廚的員工林先生表示，僱主曾表示昨日（7日）出糧，但到今天也沒有收到薪資，也沒有接聽電話，直到晚上收工後約8時許才被通知餐廳結業。他續指，由年頭開始便每個月被「拖十幾日先出糧」，但有員工卻準時出糧，不知僱主如何和每位員工溝通，又指老闆約1年2個月無為員工繳付強積金，對此感到迷茫。

有餐廳鄰近大廈管理員稱在職十餘年，和餐廳老闆算相熟，眼見舖租由「初初8萬加到15萬」，失去懲教署的收入來源後「冇錢交租」，感到可惜。現有約10名員工往勞工署尋求協助。

私飯供應商之一「星藝廚坊」將今日起結業。(梁曉煒攝)

政府於7月18日刊憲修訂《監獄規則》並即時生效，包括廢除候審在囚人士可自備「私飯」的條文，形容會「增加將未獲授權物品引入監獄的保安風險」。該修訂透過「先訂立，後審議」程序執行。