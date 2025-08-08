跨部門展開暴雨後特別巡查　已完成240渠道易淤塞點及3100個斜坡

發展局周四（8月7日）表示，各相關政府部門在近日連場暴雨後展開的特別巡查正全速進行。其中，渠務署已完成巡查及清理全港約240個渠道容易淤塞點，以及檢查80條主要河道和渠道的排水情況，確保系統運作暢順。



▼8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



至於斜坡方面，負責維修保養人造斜坡的政府部門已完成視察約3,100個人流及車流密集地點的斜坡（包括擋土牆），發現當中9個斜坡（包括擋土牆）須作處理，並隨即開展所需工程以消除安全隱患。餘下約 1,900個人造斜坡的視察工作陸續進行。

另外，屋宇署至今完成檢查約145個未完成修葺令的私人斜坡，並無發現明顯危險，巡查工作繼續進行中。

已移除約200棵樹木 檢查約770幢主要街道旁樓宇外牆

各樹木管理部門接近完成檢查高人流車流地點的樹木，並已移除約200棵已倒塌或有危險的樹木，修剪及穩固約190棵樹木。

屋宇署亦已完成巡查各區主要街道，辨識鬆脱招牌、棚架、窗戶及受損構築物，發現一個鬆脫招牌，已由招牌擁有人維修妥當 。此外，屋宇署已檢查約770幢主要街道旁的樓宇外牆，共發現6幢樓宇外牆需進行緊急工程，當中兩幢由政府承建商即時移除危險的部份，4幢則由業主自行安排，巡查工作繼續進行中。

發展局呼籲，市民如懷疑個別斜坡、樹木及構築物可能對公眾安全構成威脅，請即時致電熱線或透過手機應用程式報告，以便當局盡快作出跟進。