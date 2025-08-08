基孔肯雅熱｜食環署加強發放白紋伊蚊誘蚊器指數　擴展控蚊區域

食環署今日（8日）公布，7月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為8.1%，較6月份的9.5%為低，屬於二級水平，情況顯示監察地區內的白紋伊蚊分布情況頗為廣泛。相關政府部門持續加緊採取防蚊及滅蚊行動，令本月的整體蚊患情況比上月有所改善。此外，為進一步降低基孔肯雅熱的傳播風險，食環署會將原先在分區指數達20%時啓動的強化控蚊工作，擴展至指數介乎10%至20%的區域。



另外，食環署亦會在有關區域進行詳細風險評估，找出蚊患情況較高的地點，聯同各部門及持份者進行密集且具針對性的控蚊工作，亦會通知附近的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。



7月白紋伊蚊指數為1.2%。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

自上月起，食環署已在全港各區加強防控蚊患措施，以降低基孔肯雅熱等蚊傳疾病的傳播風險。但因應日前出現的基孔肯雅熱輸入個案，食環署已即時在病者的住所，及於病者在感染期曾到訪的地點250米範圍內進行病媒調查、及針對性滅蚊工作，包括清除蚊蟲滋生地、於不能清除的積水處施放殺幼蟲劑，以及於成蚊棲息處如樹木茂密、陰暗隱蔽的地點和荒廢結構，進行超低微量霧化處理，以殺滅成蚊。

為進一步降低基孔肯雅熱的傳播風險，食環署會將原先在分區指數達20%時啓動的強化控蚊工作，擴展至指數介乎10%至20%的區域。（政府新聞處圖片）

整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多

7月份白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊的平均數量為1.2隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。

馬灣分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平

而在64個監察地區中，7月份只有馬灣的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平，較6月份的兩個監察地區為少。有關的誘蚊器大多位於區內的康樂設施及公眾地方，食環署已聯同其他政府部門及相關持份者，在陽性誘蚊器的100米半徑範圍加強防蚊滅蚊工作。而7月份的每月誘蚊器指數及分區誘蚊器指數高於警戒水平的監察地區數目減少，是由於各政府部門及持份者持續加緊採取防蚊及滅蚊行動，亦有機會受天氣等因素影響。七月份的總雨量為601.7毫米，比六月份的237.3毫米大幅上升。

現時，食環署會定期在部門網頁公布白紋伊蚊誘蚊器指數。為讓更多市民可以更快掌握蚊患情況，食環署將加強資訊發放，會通過新聞公布及社交媒體盡快發放最新的誘蚊器指數。