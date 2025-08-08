基孔肯雅熱｜本港新增一宗輸入個案　66歲婦曾到佛山回港後現病徵

衞生防護中心今（8日）指，截至下午5時，中心錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，以及一宗可能個案。該輸入個案涉及一名有長期病患的66歲女子，居於葵涌石籬一邨。她早前到佛山探親，8月6日出現發燒、皮疹及關節痛後求醫，現時情況穩定。而該可能個案稱在馬達加斯加旅遊期間曾被蚊叮咬，其後出現發燒症狀。中心暫將其視為已康復個案，並會安排該病人於下周再抽取血液樣本作第二次抗體檢驗。



衞生防護中心今（8日）指，截至下午5時，中心錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，以及一宗可能個案。（資料圖片）

曾逗留佛山近兩周 周二回港後翌日現病徵

衞生防護中心指，確診輸入個案涉及一名有長期病患的66歲女子，居於葵涌石籬一邨。初步調查顯示，她於7月24日至8月5日，獨自到廣東省佛山市探親，但未能記起曾否被蚊叮。她於8月6日起出現發燒、皮疹及關節痛，並於昨日到仁濟醫院急症室求診，同日入院並在無蚊環境下接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

中心指，由於病人整個潛伏期在佛山市逗留，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。病人沒有其他同行人士，她的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

22歲女子上月外遊多國 旅途中曾發燒及關節痛 列可能個案

另一宗可能個案涉及一名過往健康良好的22歲女子，居於西灣河街。初步調查顯示，她於7月16日至8月4日外遊曾到訪馬達加斯加、毛里求斯及馬來西亞。她報稱在馬達加斯加旅遊期間曾被蚊叮咬，自7月25日起在馬達加斯加出現發燒、頭痛及多處關節痛，於7月30日起四肢出疹，她回港前已經退燒。她回港後，因關節痛於8月4日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，於翌日入院接受治療，並於昨日日出院。

中心指，該名個案於8日4日採集的血液樣本對核酸檢測呈陰性反應，而於8月5日採集的血液樣本經檢驗後，今日證實對基孔肯亞熱病毒免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應，顯示個案可能屬於已康復個案。中心認為該個案在返港時已對蚊子不具傳染性。中心會安排病人於下周再抽取血液樣本作第二次抗體檢驗，如樣本中基孔肯亞熱病毒的抗體滴度比第一次的樣本高出超過四倍，可視為確診個案。

中心表示，本港今年累計錄得5宗基孔肯雅熱確診個案，均屬輸入個案；以及一宗可能個案。本港在2016年至2019年每年錄得介乎一宗至11宗個案，全部為輸入個案。