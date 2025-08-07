如心酒店車禍｜陳學鋒倡高齡司機體檢增反應測試　逾80歲禁揸的士

荃灣如心酒店日前發生致命車禍，一名35歲菲律賓藉旅客因此死亡。立法會交通事務委員會委員陳學鋒今（7日）在港台節目《千禧年代》中表示，政府應在70歲或以上人士續拎駕駛執照提交的「體格檢驗證明書」，加入反應能力測試，判斷高齡司機是否仍適合駕駛。陳學鋒又指，年長司機體能會向下走，提議應限制他們的工作時數，並禁止80歲或以上人士駕駛的士或小巴。



陳學鋒表示，香港年長的的士司機較多，且從社會上觀察到的狀況為「後生啲嘅佢就會走去揸巴士，退咗休之後就走去揸小巴，小巴都揸唔到佢先走去揸的士」，認為要關注司機的生態。

現時政府規定70歲或以上人士若要續拎駕駛執照，須提交由註冊醫生簽署的「體格檢驗證明書」。陳學鋒指，每位醫生的標準不一致，會導致出現差異，認為除視力等基本測試外，可加入有關反應能力的測試，判斷司機是否仍適合駕駛。

陳學鋒（資料圖片/黃浩謙攝）

陳學鋒：不幸事件若長期發生對社會不是好事

陳學鋒認為年長司機的體能會向下走，提議應限制他們的工作時數，被問及業界反應，他表示，不幸的事件若長期發生下去，對社會而言不是好事。他又認為政府應思考如何放寛考的士牌照的門檻，讓更多年輕司機入行。

對於提交「體格檢驗證明書」的門檻由70歲降至65歲，以及一年一檢倡議，陳學鋒認為，降至65歲一年一檢或須時間調節，認為現時本港65歲人士身體狀況健康，雖或有三高的問題，但不一定影響駕駛狀態。他建議，可先要求65歲或以上人士續拎駕駛執照時隔年做體檢，到70歲時才要求司機接受一年一檢。不過，他認為政府應限制80歲或以上人士繼續駕駛的士或小巴，認為此對乘客安全較沒有保障。