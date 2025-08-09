連場暴雨後周末放晴　旺角尖沙咀人頭湧湧　朗豪坊美食廣場爆滿

上周本港連場暴雨，今個周末終於放晴，除了吸引內地旅客訪港，亦有不少港人外出消遣。今午（9日）所見，本港多處人頭湧湧，其中小紅書推介景點之一、旺角亞皆老街的行人天橋上有大批內地旅客打卡留念，橋上擠得水泄不通；朗豪坊四樓所有餐廳各有十多人排隊候座；同層的美食廣場更坐無虛席，十分熱鬧。



小紅書推介景點之一、旺角亞皆老街的行人天橋上有大批內地旅客打卡拍照，橋上擠得水泄不通。（潘耀昇攝）

根據天文台，本港今日大致天晴，市區最高氣溫約33度，不少港人選擇外出消遣。今午（9日）所見，本港多個旅遊景點人潮如鯽，其中小紅書推介景點之一、旺角亞皆老街的行人天橋上有大批內地旅客拍照打卡，冀捕捉「曼哈頓懸日」景象，令行人橋上擠得水泄不通。

旺角朗豪坊同樣人頭湧湧，現場可見四樓所有餐廳各有十多人排隊候座；同層的美食廣場更坐無虛席，十分熱鬧。此外，位於較高的層數正在舉行市集，其中擅長畫「食字」圖的插畫家Johnee Lau亦設置檔口，吸引不少人圍觀。

旺角朗豪坊正在舉行市集，其中擅長畫「食字」圖的插畫家Johnee Lau亦設置檔口，吸引不少人圍觀。（潘耀昇攝）

旺角朗豪坊人頭湧湧，四樓所有餐廳均須排隊候座，各有十多人排隊；同曾的美食廣場更坐無虛席，十分熱鬧。（潘耀昇攝）

尖沙咀天星碼頭、港鐵站逼爆 目擊者：多人到就快窒息

根據網上圖片，尖沙咀天星碼頭同樣有大批人排隊等船，估計超過百人，場面墟冚；尖沙咀港鐵站內亦人山人海，發帖者形容「多人到就快窒息」，又稱「無咩事都唔會再落嚟尖沙咀」。