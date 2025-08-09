今日新聞8分鐘｜飛首爾乘客爭執推撞｜城隧轉車站P牌車剷行人路

有片｜太子城巴和九巴相撞 車窗碎裂濺傷2女 乘客︰玻璃都爆晒

太子發生車禍。本周四（7日）下午5時許，一輛城巴和另一輛九巴在彌敦道近界限街往荔枝角方向相撞，兩名城巴女乘客受輕傷，清醒送院治理。

網上流傳多張照片和影像，可見城巴和九巴一前一後停在上址，當中城巴打斜停泊，車頭在一線，車尾則在二線，車窗玻璃碎裂，後方九巴則在一線，右邊倒後鏡甩脫。片中可見，城巴內玻璃散落一地，有人表示「嘩」、「玻璃都爆晒」，車外途人見狀表現驚訝。有目擊者在網上留言指，懷疑其中一名巴士車長「冇睇清楚就切入去」。

新義安細B集團|警再狙擊派卧底搜證 搗會所酒吧拘67人涉賣淫等罪

新義安頭目「細B」過去兩年間日益壯大，透過不同類型的犯罪活動牟取暴利，包括黃賭毒、非法放債、詐騙等牟取暴利，更利用其家人、朋友及黨羽清洗黑錢逾400億。警方於上月29日拘捕合共82人，包括「細B」、其家人及骨幹成員，並凍結11.3億港元。

警方於周四（7日）承接上月行動，再針對新義安頭目「細B」及其犯罪集團，展開代號「天堡」拘捕行動，聯同入境處搜查位於灣仔、中環及大埔多個集團經營或與其有聯繫的私人會所及樓上酒吧，拘捕22男45女，包括來自台灣、泰國及內地的性工作者。警方檢獲逾28萬港元現金、大量單據及數簿，並扣押8輛犯罪集團用以接載性工作者的七人車。警方調查發現集團招攬各地性工作者為客人服務，每次性交易收費由5000至1萬元不等，而集團會抽取六成佣金。

黑幫新義安盜資料開公司登記59車犯罪 警拘21人 6車涉元朗謀殺

今年1月22日，一名有「和勝和」背景的黑幫男，在元朗街頭被亂刀劈死；多名刀手登上6輛接應車輛逃走。警方追查下，發現有黑幫集團盜用他人資料，開設4間空殼公司，登記59輛正式領牌的車輛，而有關公司名與本地一個活躍黑社會字頭相近。據了解，涉事黑幫為「新義安」，空殼公司分別以「新安」、「易安」及「新意」為名。

警方一連3日（5至7日）拘捕21人，包括一名處理公司車輛牌照事宜的骨幹、一名負責為車輛承租泊車位的租客、19名駕駛過相關車輛的司機。59部車輛中，13輛私家車早前已牽涉不同刑事案件被檢獲。警方亦檢獲「劈友」的牛肉刀、冰毒及公司文件，相信有關車輛被用作毒品餐車、流動武器庫。

有片｜香港航空飛首爾乘客爭執推撞 普通話婦扯衫罵：你打我兒子

香港航空今日（8日）一架由香港飛往韓國首爾的航班，據悉有乘客發生爭執，拉扯推撞。《香港01》獲得讀者提供事發片段，可見兩名操普通話的男女，在機艙走廊上與另外兩名操廣東話的男女乘客口角。普通話婦質問：「你再說一次試試，你打我兒子！你有理是不是？」期間又手持水樽指向對方，更動手拉扯對方衣領。

爭執期間情況越演越烈，4男女均離開座位起身，在走廊拉扯碰撞。多名空中服務員慌忙上前調停，並拉開分隔他們，高呼「等一陣！冷靜」雙方續隔空叫囂對罵，廣東話男爆粗大罵：「驚你呀！出嚟吖！X你老X臭X！」香港航空回覆查詢指，已給予當事人書面警告，涉事乘客最終於航班抵達首爾後，由當地執法人員跟進處理。

城門隧道轉車站兩私家車相撞 P牌車剷行人路 6人受傷包括小童

荃灣今日（9日）發生交通意外。 下午4時36分，兩輛私家車沿城門隧道往荃灣方向，駛至位於象鼻山路的城門隧道轉車站時相撞，其中一輛掛有「P牌」的私家車繼而撞向巴士站，剷上行人路。意外中6人受傷，包括一名年約7歲的女童。救護員接報趕至，即場為傷者包紮，其中女童與另一女傷者被送往瑪嘉烈醫院、另外4名傷者被送往仁濟醫院治理。

韓國暴雨水浸及腰 敬業外賣員踉蹌取貨引轟動 食肆老闆邀當VIP

韓國進入雨季以來不少人失蹤、喪生，但有外賣員不畏冒生命危險，涉水為顧客取餐。店家老闆周一（4日）發布外賣員涉水而行的影片，希望找到這名外賣員並把他當做VIP來招待，影片吸引逾760萬人觀看。

兩賊潛深水埗唐樓空置單位爆竊就擒 鄰居聞怪聲報警：3年第4次

深水埗一個空置唐樓單位發生爆竊案。今日（8日）傍晚約5時57分，警方接獲荔枝角道294號一名男住客報案，指懷疑其鄰居單位被人爆竊。

警員到場截獲兩名分別36歲和42歲男子，以涉嫌「爆竊」等罪名拘捕他們，並在其中一人身上，搜出一部不屬於他的手提電話，同時在場檢獲內地旅遊證件、畫作及家具等。案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月7日稱有意打算全面接管加沙後，內塔尼亞胡辦公室8日證實消息，指有關計劃已獲安全內閣「開綠燈」全面佔領加沙城。英國及澳洲敦促停止以色列軍事佔領加沙城（Gaza City），有埃及外交官則憂慮人質的安全或進一步受威脅。