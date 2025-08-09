新義安細B集團|警再狙擊派卧底搜證　搗會所酒吧拘67人涉賣淫等罪

新義安頭目「細B」過去兩年間日益壯大，透過不同類型的犯罪活動牟取暴利，包括黃賭毒、非法放債、詐騙等牟取暴利，更利用其家人、朋友及黨羽清洗黑錢逾400億。警方於上月29日拘捕合共82人，包括「細B」、其家人及骨幹成員，並凍結11.3億港元。



警方於周四（7日）承接上月行動，再針對新義安頭目「細B」及其犯罪集團，展開代號「天堡」拘捕行動，聯同入境處搜查位於灣仔、中環及大埔多個集團經營或與其有聯繫的私人會所及樓上酒吧，拘捕22男45女，包括來自台灣、泰國及內地的性工作者。警方檢獲逾28萬港元現金、大量單據及數簿，並扣押8輛犯罪集團用以接載性工作者的七人車。警方調查發現集團招攬各地性工作者為客人服務，每次性交易收費由5000至1萬元不等，而集團會抽取六成佣金。



有組織罪案及三合會調查科警司周家文指，警方於今年3月派臥底搜集證據及線索。（黃偉民攝）

警3月派出臥底搜集情報及證據

有組織罪案及三合會調查科警司周家文指，有組織罪案及三合會調查科於今年3月份派出臥底探員接近犯罪集團成員，搜集情報及證據，發現犯罪集團透過經營私人會所及樓上酒吧，或經由與集團成員相熟的酒吧職員，為顧客介紹性工作者提供性服務，並從中抽取巨額佣金，實質上是大幅剝削這些性工作者的「肉金」。

檢28萬港元現金及數簿 扣8輛七人車

周四（7日）晚上，警方見時機成熟，遂聯同入境事務處人員突擊搜查位於灣仔、中環及大埔多個地點，包括由該犯罪集團經營或與其有聯繫的私人會所及樓上酒吧。行動中，警方共拘捕67人，包括22男45女，年齡介乎20至62歲。被捕人士包括20名持護照入境的台灣女子、1名台灣男子、4名泰國女子、17名持雙程證來港女子，以及25名持香港身分證人士。他們所牽涉的罪行包括「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「違反逗留條件」、「經營無牌酒吧」等。

行動中，警方檢獲逾28萬港元現金、大量單據及數簿，扣押8輛犯罪集團用以接載性工作者的七人車。部分持護照或雙程證的被捕人士已轉交入境處跟進處理；其餘被捕人士現正被扣留調查。

七人車接載性工作者穿梭不同娛樂場所接客

周指，這批性工作者大部分是犯罪集團從不同地方招攬來港，當中包括台灣、泰國，亦有部分是持雙程證從內地來港。她們留港期間，犯罪集團會提供住宿，每日安排七人車接載她們往返住宿地點，以及穿梭不同娛樂場所接客。

性工作者被剝削 僅得4成性交易費用作肉金

每次性交易費用由5000至1萬元不等，但當中只有四成或更少「肉金」會交予性工作者，其餘則成為集團的犯罪收益。除了操控賣淫之外，犯罪集團成員亦會趁機向顧客兜售包括依托咪酯（前稱「太空油」）等毒品。

警方表示，今次因應不同的罪行及情況，以不同的策略及行動優次，向同一個三合會犯罪集團進行打擊。除了凍結其犯罪得益之外，亦成功截斷其收入及資金流，充分顯示出警方從不同層面打擊三合會活動的能力及決心。

7月29日警展開行動拘82人 包括「細B」

警方突擊搜查全港多個地方。（警方提供）

警方7月30在記者會上形容，有關黑社會於過去兩年間日益壯大，除了參與港九新界傳統的犯罪活動，包括黃賭毒、非法放債、詐騙以及其他暴力事件以牟取暴利，更巧妙利其家人、朋友及黨羽，透過不同方法作有規模及非常精密的洗黑錢，當中包括利用一個信託服務公司持續洗黑錢約400億元，及一間表面上合法的進口貿易生意業務，詐騙銀行貸款10.6億元。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌指，該名犯罪集團頭目，名義上沒有任何資產或銀行戶口，亦沒有申報任何收入或交稅。但他委託家人、朋友、門生同黨保管及洗黑錢，從而擁有及操控財產，包括超過1億港元購入的豪宅物業、名貴汽車、洋酒、手錶及從其他銀行交易及金融網絡的黑錢。

有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科及商業罪案調查科，組成一個跨部門專責小組，於過去兩年進行情報蒐集。7月29日時機成熟，展開代號名為「伏箭」的拘捕行動，對港九新界多間公司及個人住址展開突擊搜查，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪拘捕共82人，分別為55男27女，全部持香港身分證，年齡介乎19至78歲。

其中一名44歲男子為洗黑錢集團的首腦，消息指即為「細B」，當中亦包括骨幹成員，其家人及黨羽。行動中，警方共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬的證物，包括超過1,100枝名酒、多隻名貴手錶、首飾、手袋、金器、大量銀行文件等等。