多相｜「巨月」仿似東區走廊升起　攝影愛好者：一至兩年才遇一次

昨日（9日）為農曆閏六月十六，皎潔滿月傍晚由地平線升起，適逢天氣晴朗，不少人拍攝到「巨月」升起一刻。當中有攝影愛好者在紅磡碼頭附近，拍攝到橙紅圓月猶如從東區走廊升起，相片吸引了不少人讚好；有人表示用了接近一年時間部署，因適合的日子大約每一至兩年才出現一次。



滿月在剛升起時看起來或特別巨大，此是由於「月亮錯覺」光學現象所致，當月亮接近地平線時，視覺上會被誤認為放大，但實際大小並無變化。今晚的月亮仍接近滿月，月出時間為7時48分。



拍攝地：紅磡海濱近紅磡碼頭（David Lau攝，IG：akkoyada/FB專頁香港風景攝影會圖片）

滿月大小猶如六分一座ICC

有多名攝影愛好者昨晚在紅磡碼頭附近，向東面拍攝到滿月升起不久的情況，前景為東區走廊，看起來猶如由東區走廊升起。另有攝影愛好者跑到清水灣布袋澳，趁天氣晴朗拍攝到滿月從海上地平線升起，橙紅色滿月顯得特別大；有攝影愛好者則在青馬大橋旁的山上，向着九龍站方向拍攝滿月，滿月看起來差不多有六分一座環球貿易廣場ICC般大。

拍攝地：清水灣布袋澳朝向果洲群島拍攝（同一星空下攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

一名攝影愛好者在Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」表示，為了拍攝「巨月」仿似東區走廊升起的相片，用了接近一年時間部署。

他表示，首先要使用網站搜尋每天不同的月出方位角和月出時間，之後還要顧及月相，找出適合的日子和位置，以紅磡為例，適合的日子大約每一至兩年才出現一次。他稱當選定了日子後，臨近這個日子前一至兩個星期，便要開始留意天氣預測，要看看是否有機會看到月亮，若一切條件都適合，便要計劃當日出動，他形容昨日「滿載而歸」。

拍攝地：青馬大橋旁的山上（Louis Lo攝/FB專頁香港風景攝影會圖片）

天文台：月亮在接近地平線及升到天頂大小其實一樣

天文台過往指出，月亮無論是接近地平線或是升到天頂，大小其實是一樣的。昨晚並非出現「超級月亮」，但為何初升月亮總會令人覺得特別大？天文台科學家在這方面至今都未有統一結論，不過較多人提到「月亮錯覺」，即當望向靠近地平線的月亮時，同時會看見其他圍繞著月亮的物體，如山峰、樹木、建築物等，兩者對比之下會令人腦產生錯覺，誤以為月亮距離「更近」，因而感到「變大」；而當月亮升到較高位置，因沒有其他物體做對比，這個錯覺便不會出現。