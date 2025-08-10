內地旅客逼爆｜尖沙咀天星碼頭現人龍　旅客稱快中暑：人太多了

暑假是旅遊旺季，繼昨有20萬內地旅客來港，有內地旅客今早（10日）過關來港需排隊一小時，形容「真恐怖」。尖沙咀星光大道下午人頭湧湧，天星碼頭出現十幾米人龍，等搭船人龍排到出面行人路。有内地旅客指排隊近20分鐘仍未能望見隊頭，直呼「快中暑了，人太多了。」在受訪旅客中，有人表示專程來港看韓星G- Dragon權志龍在亞洲博覽館的演唱會，留港兩至三日。



8月10日下午尖沙咀天星碼頭大排長龍，等搭船人龍排到出面行人路。（賴卓盈攝）

入境處數據顯示，昨日（9日）有近20.5萬人次內地旅客經各個口岸來港，創下自今年五一黃金周5月2日以來的最高紀錄。熱門景點之一的尖沙咀星光大道今午有大量「打卡」遊客，天星碼頭出長長等搭船人龍，不少遊客因天氣炎熱，用手提小風扇降溫。有在隊伍中間的旅客稱已排隊近20分鐘，直呼「快中暑了，人太多了。」

來自青海的尚太已經來港6次，今次帶同準備升讀高中的兒子到港旅行放鬆。（賴卓盈攝）

青海母子來港放鬆：很多酒店房間已經滿訂

來自青海的尚太已經來港6次，今次則帶同準備升讀高中的兒子來旅行。她在天星碼頭排隊十多分鐘，指這幾日香港人流頗多，有很多酒店的房間已經滿訂，她估計與韓星G- Dragon權志龍來港開演唱會有關。不過她有感整體遊客比疫情前減少，認為與近期經濟差有關。

來自湖南的林先生為了看權志龍演唱會，到香港遊玩兩日。（賴卓盈攝）

韓國流行音樂巨星G‑Dragon（權志龍）近日於亞洲國際博覽館（AsiaWorld‑Expo Arena）舉行《G‑DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》香港站演唱會。

湖南、廈門旅客來港看GD志龍演唱會

來自湖南的林先生為了看權GD志龍演唱會，到香港遊玩兩日。他從中環乘天星小輪到尖沙咀，下午則會乘搭觀光巴士。他有感這兩日香港人流頗多，「感覺在路上走不動，很熱，大家都擠在一起。」

來自廈門的謝小姐為看韓星權志龍演唱會，到香港遊玩3日。（賴卓盈攝）

來自廈門的謝小姐也是為看GD權志龍演唱會，到香港遊玩3日，期間到赤柱、淺水灣、香港公園及尖沙咀等景點打卡，預計共花費超過一萬元。

李小姐今與友人身穿唐代漢服到香港遊玩一日。（賴卓盈攝）

深圳旅客穿唐代漢服到香港遊玩一日

來自深圳、喜歡漢服文化的李小姐，今與友人身穿唐代漢服到香港遊玩一日，打算到油麻地、尖沙咀等地打卡。今午氣溫高達逾30度，李小姐笑說「確實有點熱」。她打算稍後乘搭天星小輪，稱已經預計過會有很多人排隊，「畢竟是周末……很多人，（周圍）蠻擠的，走到哪裏都要排隊。」