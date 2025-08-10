今日新聞8分鐘｜男子為執菜卡扶手電梯側｜男工猝斃憂失業不敢休

荔枝角呈祥道電單車與私家車相撞 鐵騎士受傷倒臥馬路中央

荔枝角發生車禍。今日（10日）下午3時11分，一輛私家車及一輛電單車，同沿呈祥道東行；途至荔枝角公園游泳池對開時相撞。意外中，電單車男司機受輕傷，清醒由救護車送往送瑪嘉烈醫院治理。

網上影片可見，受傷鐵騎士倒臥馬路中央，電單車則橫亘路中；而涉事灰色私家車則停泊在分岔口的影線。警方現正調查車禍起因。

旺角商廈疑點香薰釀火警 消防架雲梯 彌敦道往太子方向交通受阻

今（10日）早近7時許，警方接獲多個報案，指旺角彌敦道577號高氏大樓一個單位起火冒煙。消防員及警方接報到場，消防員架起雲梯開喉灑水灌救，其後將火救熄。事件中毋須疏散，無人受傷。事件中大量玻璃碎片散落，彌敦道部分行車線封閉。

現場消息指，懷疑單位點香薰油引燃雜物起火。

黃大仙男工猝斃｜憂失業消瘦不適不敢休 女友聞死訊：我接受唔到

今日（9日）早上10時08分，一名隸屬路政署外判公司的63歲姓黎男工人，在黃大仙馬仔坑道18號、一條來往竹園南邨及摩士公園的行人天橋頂上，清理樹葉期間突然暈倒，昏迷送往明愛醫院搶救後惜告不治。

《香港01》記者接觸到死者女友，她透露黎男身體消瘦，曾表示自己身體不適，不想開工，奈何擔心「唔返就無得做」，「佢個心態係：『如果我無咗呢份工，我仲做得啲咩呢？』」。昨晚（8日）是黎男「罕有」不加班的日子，她推測男友身體已嚴重不適才會放棄加班，惟他休息一晚後，今早未到6時已再出門上班。其後她收到黎男老闆來電，才知悉已經與男友天人永隔，「我手都震埋，我話呢啲嘢唔好講笑，發生咩事，我真係接受唔到......」

有片｜屯門愛定商場七旬翁執菜 身軀卡扶手電梯側 消防到場拯救

屯門一名七旬老翁，今日（10日）上午近12時，在屯門愛定商場H.A.N.D.S被夾在扶手電梯和餐廳圍板間的罅隙，動彈不得。警方及消防員包括公路及鐵路拯救專隊到場，將老翁救出，他心口及腹部受傷，清醒送往屯門醫院治理。

葵芳嬰兒用品公司尿片放𨋢口 遭擺上網「自取」 店方報警籲歸還

網上平台不乏為免浪費出清過期貨的帖文，卻有人將並非過期的貨物擺上網，呼籲網民上門自取，令店家蒙受損失。葵芳金龍工業中心一間嬰兒用品公司，將兩板共66箱尿片放在𨋢口大堂，被人擺上網聲稱過期。大批網民上門，取走24盒加大碼尿片。店方看到網上帖文，報警求助並呼籲網民歸還貨物，成功取回9成尿片。警方將案件列作盜竊跟進，翻查閉路電視後，追緝一名年約50歲男子。

南下｜深圳客即日來往香港兩天打卡拍照 江蘇客冀帶女兒參觀港大

昨日（9日）近20.5萬人次內地旅客經各個口岸來港，創下自今年五一黃金周5月2日以來的最高紀錄。今早（10日）亦有大批內地旅客及旅行團入境，部份人到山頂觀光。有來自深圳的旅客稱來港兩日主要是「city walk」（城市漫步），會即日往返，不在港留夜。有來自江蘇的內地家庭留港6日，除了遊覧香港景色，亦會帶女兒到香港大學參觀。

上海地鐵男子辱罵乘客「鄉下人」 叫對方滾出去還用英文爆粗口

上海地鐵一名男子辱罵旁邊乘客是「鄉下人」，更讓對方「滾」，期間還不時用上海話、普通話、英文爆粗口，事件引發眾多網民不滿。

廉航質疑手提行李超標！美女不忿 神力將行李箱硬塞測量器過關

外國一名女乘客近日在巴黎機場欲搭乘西班牙廉航Vueling飛往倫敦，但行李箱被質疑超過標準尺寸，未料她使出神力一陣硬塞，最終成功將行李箱塞進測量器中，證明自己符合規定，讓航空公司人員和現場其他乘客當場看傻。