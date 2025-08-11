尿液可樂｜盤點香港「加料」案　90年代「柳記豪」案由李家超偵破

警方近日拘捕一名63歲男子，涉在多間超市將尿液混入支裝「加系」可口可樂汽水。翻查資料，香港曾出現數宗「加料」飲品案件，其中最轟動的1990年代「柳記豪」迷魂藥搶劫案，由當年在警隊「O記」(有組織罪案及三合會調查科)工作的現任特首李家超破案。



警方近日拘捕一名63歲男子，涉在多間超市將尿液混入支裝汽水。警方指，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系」可口可樂及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液。（黃學潤攝）

一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入「加系」可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，再將汽水放上多間超市的貨架上，前日（8月9日）被捕。（黃學潤攝）

「柳記豪」迷藥注射入紙包檸檬茶 等購買者飲後神志不清時搶銀行卡取款

1994年7月至1995年2月期間，綽號「柳記豪」的前懲教署職員郭育豪，於多區便利店將迷藥注射入紙包檸檬茶，並放入便利店雪櫃內。當事主購買飲至神志不清後，他尾隨對方，然後對搶掠事主銀行卡取款，作案超過20宗。郭其後禁錮一名女子，並企圖勒索她30萬元，卻因事敗洩露行蹤，最終被捕，判囚14年。當年有份處理該案的，包括當時任職警隊的現任特首李家超。

「柳記」據講是黑社會對懲教署的叫法，一說法是因為懲教員負責用鑰匙開監獄的鐵閘門，「扭記」的名稱就取自扭動鑰匙的動作；另一說法是懲教員將鑰匙掛在腰間，走路時鑰匙左右擺動，鑰匙的動態就像是楊柳搖曳，因此亦有「柳記」之稱。

曾任職警隊的特首李家超，亦有份搗破「柳記豪」案。（資料圖片）

2001年「香港拉登」加農藥到薯茸及可可粉 被捕判囚6年8個月

2001年，一名自稱「香港拉登」的男子馬照聲，向三間報館寄出恐嚇信，揚言在超市飲品下毒，要求董建華下台。馬其後被拘捕，並承認曾到中環及深水埗兩間惠康分店，在一包薯茸及一包可可粉中加入農藥，他最終被判囚6年8個月。

2005年 牛奶國際薄扶林宿舍員工家屬恐嚇在雀巢牛奶飲品落劇毒

2005年，雀巢牛奶公司位於元朗的廠房收到恐嚇電話，一名男子表示已在該公司生產的飲品內注入劇毒農藥，並放置在元朗及天水圍多間超市的貨架上，要求雀巢支付20萬元，其後該名男子再兩度致電恐嚇，雀巢遂報警求助。

當時由重案組接手調查，警方經深入調查後，發現恐嚇來話來自牛奶國際位於薄扶林的宿舍，涉事男子其後被捕，他的家人任職牛奶國際，他因不滿該公司收回宿舍單位而致電恐嚇，但並無在飲品中下毒。

2016年，牛頭角一間7-11便利店亦懷疑有飲品被下毒。（資料圖片）

2016年有男子在牛頭角地鐵站7-11便利店購買維他朱古力奶，飲用後嘔吐，7-11強調是個別事件，毋須將批次下架。 （資料圖片/余睿菁攝）

2016年有兇徒模月大口仿內地在維他朱古力奶被落毒

牛頭角一間7-11便利2016年，店亦懷疑有飲品被下毒。一名40歲姓吳男子，在該店購買兩盒250亳升紙包維他朱古力奶，飲用後出現嘔吐腹瀉症狀，更頭暈近30小時。他其後發現紙包飲品上有小孔，懷疑被人落藥，遂報警求助。警方懷疑兇徒模仿內地迷魂黨手法，瞄準女士或小童下手。

2015年11月，牛頭角便利店售出有針孔（橙圈示）的朱古力奶。（資料圖片）