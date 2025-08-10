基孔肯雅熱｜衞署：病毒未落地生根　若防蚊不足或現局部本地傳播

內地廣東省佛山市爆發基孔肯雅熱疫情，本港今年累計錄得5宗輸入個案。衞生署署長林文健在無綫電視節目《講清講楚》中表示，政府與大學合作監察白紋伊蚊，至今年7月未見白紋伊蚊帶有基孔肯雅熱病毒，反映病毒尚未「落地生根」。不過，如果周邊地區持續出現個案，香港持續錄得輸入個案，一旦本地社區防蚊控蚊做得不足，就有機會出現局部本地傳播。



在病毒檢測方面，林文健指以目前政府公共衞生化驗所的檢測能力，一天可測試數以百計的樣本，最快4小時有結果，有信心即使疫情嚴峻仍可應付。



衞生署署長林文健（資料圖片）

若本港防蚊控蚊未做好 或現局部本地傳播

林文健表示，根據世界衞生組織資料，基孔肯雅熱目前已在超過119個國家或地區已有本土傳播，單計今年已擴散至16個國家或地區，影響逾24萬人。他說很多港人熱門旅遊地點都有出現本地傳播，本港錄得的輸入個案來源亦不只內地，包括孟加拉等，故有輸入風險。

若周邊地區繼續有個案出現，而感染病毒的旅客來港的話，香港或會持續錄得輸入個案，並有可能會增加。林文健說當輸入風險愈高，本港防蚊、控蚊措施未能做好時，便不排除出現局部本地傳播。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

與大學攜手病毒監察 料基孔肯雅熱尚未落地生根

由蚊隻傳播的疾病除基孔肯雅熱外，亦有登革熱等。林文健引述科學數據指基孔肯雅熱的傳播速度較登革熱快四倍，基孔肯雅熱在蚊媒身上的潛伏期亦較登革熱短，在蚊媒數量上複製得更快，更容易傳播予更多的人。

政府過往3年與大學在白紋伊蚊身上做病毒監察，今年直至7月為止，未見有數據顯示白紋伊蚊身上帶有基孔肯雅熱病毒，表示病毒仍未在本地落地生根。

建議有懷疑病例時轉介至公院治理

在預防措施方面，林文健說，當局現時在包括機埸在內的所有口岸均有進行健康篩檢，若發現體溫異常，或有人主動尋求幫助時，會作旅遊史及接觸史等進一步調查。當局已建議立機制，若有懷疑病例時會轉介相關人士到公立醫院進行治理，形容把關方面嚴格。

不過，他指基孔肯雅熱的潛伏期可長達12日，患者或在過關時未出現發燒等病徵，事後才病發，故單靠關口上的把關不足夠，認為在針對旅客的宣傳及教育方面仍需多下功夫，讓他們入境後繼續留意身體狀況。

核酸檢測約4小時有結果

政府已通知全港醫生留意病人是否符合懷疑個案的定義，包括其旅遊史，以及病徵上是否有相似地方，有否發燒、出疹及關節痛等。若符合以上條件的話，可透過網上或其他渠道呈報懷疑個案。如病人要進行進一步檢查，可聯絡衞生署幫忙。他指，現時從核酸檢測的技術上，四小時左右便可有結果，視乎樣本送到衞生署的時間，病人在一日內亦可知結果。他補充說，如樣本送到衞生署的時間較遲，最遲於竪日中午前便會知結果。

林文健指，目前政府公共衞生化驗所的檢測能力，一天可測試數以百計的樣本。當局又與醫管局合作提升試劑儲存量，讓其有足夠儲備，並在公外醫院引入相關測試。在私營界別方面，當局亦已聯絡不同的服務提供者，「所以係幾重嘅合作下，我地相信如果係個疫情嚟到，如果係好嚴峻嘅時期呢，應該都可以應付到」。