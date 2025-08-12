文具佬生活百貨中環分店約滿結業 指「租金貴到離譜」 難生存

全港坐擁21間分店的「文具佬生活百貨」日前公布，中環分店租約期滿，全場優惠後將結束營業，並未透露確切拉閘日子，形容在中環地區「生存不易」，未來亦暫時不會考慮於該區再開分店。



店方今日（12日）在社交平台表示，中環位於香港心臟地帶，地標位置及租金「貴到離譜」，又稱業主「心雄」，直接表明不再續約，導致分店結業，場景唏噓。



文具佬在社交平台貼文，指中環分店約滿結業。（Facebook / 文具佬生活百貨）

文具佬在社交平台貼文，指中環分店約滿結業，並未透露確切時間，未來亦暫時不會考慮於該區再開分店，形容中環位於香港心臟地帶，地標位置及租金「貴到離譜」，面對沉重壓力，生存不易。該分店正進行減價優惠，全場購物滿100元即享九折、200元即享八折。

文具佬指，香港現在「市道麻麻，人流唔見晒，消費亦謹慎咗」，大程度上影響生意。（Facebook / 文具佬生活百貨）

貼文內又稱，業主一向「心雄，唔係加租就係唔續約」，此次已是文具佬第二次在中環有分店結業。兩年前，因中環分店因業主加租後難尋新租客，竟直接租予散貨場，場景甚是唏噓，而這次更不考慮續租。審視情況後，文具佬稱暫時不會考慮於中環區開設分店，指每兩年合約完結後便要重新整理及裝修，「條數計唔掂」。

文具佬續指，香港現在「市道麻麻，人流唔見晒，消費亦謹慎咗」，大程度上影響生意。感謝在鋪內購買過文具的中環街坊和上班族，稱要講再見，「有啲唔捨得」。但其表示仍在努力經營其他分店，以及「開緊新舖」。據其社交專頁顯示，「文具佬生活百貨」成立於2020年，旨在令逐漸式微的傳統文具舖以新經營模式重回大眾化，現設21間分店。