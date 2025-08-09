日本城葵芳邨店租約期滿將結業　同集團123 by ELLA荃灣店今離場

有34年歷史的家庭用品連鎖店日本城，早前因多區分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價字句，被誤傳全線結業，要出動日本城老闆魏麗霞親自公開澄清「絕對不是結業」。不過，記者今日（9日）發現位於葵芳邨的日本城分店張貼「租約期滿全場5折」優惠，店員表示分店將在優惠期後結業；同集團的潮流美妝及生活百貨連鎖店「123 by ELLA」，最近亦進行5折盤點清貨，其中位於荃灣如心廣場二期的分店，證實今日最後營業。



《香港01》發現位於葵芳廣場的一間分店張貼「租約期滿全場5折」優惠，店外一側也放滿貨箱，有店員清點貨品。（梁曉煒攝）

（梁曉煒攝）

日本城店員：做埋個優惠間舖就唔做了

記者今日( 9日)下午到達葵芳邨葵芳廣場的日本城分店，發現店面多處貼上「租約期滿全場5折」優惠，引來大批街坊進內選購，人頭湧湧，店外一側也放滿貨箱。其間，有店員在清點貨品，經詢問後，店員表示不知道優惠「做到幾時」，但證實「做埋個優惠間舖就唔做了」，也不清楚結業緣故。

熟客稱不可惜：會去其他舖買

前來購物的熟客黃婆婆稱，曾從街坊口中得悉「間舖( 日本城葵芳邨分店)賣咗畀人」，又指本身平日亦會於該店購買商品，但對於結業一事則不太在意，表示「冇話好可惜，會去其他舖買」。同是街坊的林先生也表示「冇乜所謂，咪轉第二間舖買」。

與日本城同集團的「123 by ELLA」荃灣如心廣場分店今日(９日)最後營業。（梁曉煒攝）

同集團123 by ELLA荃灣店今最後營業 貼「最後今天」字眼

另外，同為國際家居零售集團旗下的潮流美妝及生活百貨連鎖店「123 by ELLA」，最近各區分店都進行全店5折盤點清貨優惠，其中在荃灣如心廣場二期落成後開業至今的分店，由店員證實今日為最後營業日，店面亦貼着優惠「租約期滿全場5折」及「最後今天」的字眼，店員稱稍後會調往其他分店工作，其他則不清楚，只知該店租約期滿。

「123 by ELLA」天后分店貼有「盤點清貨全場5折」及「最後2天」的字句。（倪清江攝）

至於「123 by ELLA」天后分店亦貼有「盤點清貨全場5折」及「最後2天」的字句，但記者曾向店員查問該店是否結業，店員則表示是清貨。

公司主席兼行政總裁魏麗霞指，零售環境需要業主與租客互相支持，並呼籲政府再派消費券，帶動消費氣氛，同時望其帶頭減租。（資料圖片）

日本城母企國際家居零售有限公司曾澄清結業傳言不符事實，強調「清貨不代表結業」，並指公司財務狀況穩健，持續保持盈利。公司主席魏麗霞早前接受《香港01》專訪時亦曾透露，近期只有9間店舖結業，大部份業主都願意減租，8月亦有2至3間新店開張，主要集中於民生區。

她續指，零售環境需要業主與租客互相支持，並呼籲政府再派消費券，帶動消費氣氛，同時望其帶頭減租。