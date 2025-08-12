基孔肯雅熱｜本港增一輸入個案　31歲患者住葵涌打磚坪街曾到佛山

截至今日（12日）下午5時，香港錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名住在葵涌打磚坪街的31歲本地男子。他今月1日至3日到過廣東省佛山市，回港後發燒、皮疹及關節痛。他及後到深圳市一間醫院求診後即日返港，至昨日（11日）到仁濟醫院求診，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應，目前情況穩定。



本港至今累計錄得6宗確診輸入個案，以及一宗可能個案。中心提醒市民，不論在本地或外遊，均應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。若懷疑感染基孔肯雅熱，應立即就醫，不應自行進行檢測，以免延誤診治。



食環署於8月9日到葵涌石籬一邨進行滅蚊工作。（資料圖片/梁鵬威攝）

本港錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名住在葵涌打磚坪街的31歲本地男子。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，新增個案涉及一名居於葵青區的31歲本地男子，他過往健康良好。初步調查顯示，他於8月1日至3日到過廣東省佛山市，未能確定自己曾否被蚊叮。他回港後於8日起出現發燒、皮疹及關節痛。

他翌日到深圳市一間醫院求診，無須留醫，並於同日返港。他昨日（11日）再到仁濟醫院急症室求診，獲安排入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

由於病人潛伏期身處佛山市，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。病人沒有其他同行人士，其餘兩名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得六宗基孔肯雅熱確診個案，均屬輸入個案，以及一宗可能個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。